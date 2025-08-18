בתגובה לביטול הוויזה של רוטמן: סער במהלך נגד אוסטרליה

מומלצים -

שר החוץ גדעון סער הודיע היום (שני) על שלילת אשרות השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית. לדבריו, ההחלטה התקבלה בעקבות ההכרה האוסטרלית ב"מדינה פלסטינית" וכן על רקע סירוב שרירותי של ממשלת אוסטרליה להעניק אשרות כניסה לאישים ישראלים, בהם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד וחבר הכנסת שמחה רוטמן.

במקביל, הורה סער לשגרירות ישראל בקנברה לבחון בקפידה כל בקשת אשרה רשמית אוסטרלית לישראל. הודעה רשמית בנושא נמסרה לשגריר אוסטרליה בישראל.

סער תקף את ממשלת אלבניזי ואמר: "בעת שהאנטישמיות באוסטרליה משתוללת לרבות גילויי אלימות כלפי יהודים ומוסדות יהודיים, בוחרת ממשלת אוסטרליה דווקא ללבותה - תוך הטחת אשמות שווא על ביקורי אישי ציבור מישראל".

שר החוץ גדעון סער הגיב לדברים: "אוסטרליה פועלת נגד ישראל, ואוסטרליה גם מתנכלת לישראלים. אין דבר כזה שבמקום לטפל באנטישמיות שמשתוללת היום באוסטרליה, כולל פגיעה ביהודים, כולל פגיעה במוסדות יהודיים, במקום זה הם מלבים את האנטישמיות הזאת על ידי אישום כוזב, כאילו כניסה של ישראלים לאוסטרליה תביא לתסיסה בקרב האוכלוסייה המוסלמית, תביא לפגיעה בסדר הציבורי. זה בדיוק מה שמלבה את האנטישמיות. ולכן החלטתי כפי שהחלטתי, באופן מידי ההודעה הזאת נמסרה לשגריר אוסטרליה בישראל. המשך יבוא".

הרקע להחלטה: מוקדם יותר הודיעה ממשלת אוסטרליה על איסור כניסתו לשטחה של ח"כ רוטמן לשלוש שנים. רוטמן, שתכנן להשתתף בכנס של הקהילה היהודית במלבורן, היה אמור לשאת דברים בבתי כנסת ובבתי ספר יהודיים, אך נאלץ לבטל את ביקורו.

מנכ"ל אגודת היהודים באוסטרליה, רוברט גרגורי, הזהיר כי מדובר ב"דפוס מדאיג שבו מרצים ואורחים המוזמנים על ידי ארגונים יהודיים נתקלים בביטול ויזה ברגע האחרון".

מול זאת, שר הפנים האוסטרלי טוני בורק הסביר כי ממשלתו תנקוט יד קשה כלפי מי ש"מפיץ מסר של שנאה ופילוג". עם זאת, ההחלטה עוררה סערה נוספת לאחר שנחשף כי זמן קצר קודם לכן הוענקה ויזה לתומכת חמאס מונה זאהד - שנאסרה לבסוף בעקבות לחץ ציבורי.

ח"כ רוטמן הגיב להחלטה האוסטרלית: "אלו הציטוטים המתסיסים שמפחדים מהם: צריך להשמיד את חמאס; מדינה פלסטינית היא הצעד הראשון להשמדת ישראל; וצריך להחיל ריבונות ביהודה ושומרון".