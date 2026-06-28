נתניהו נגד עסקת ה-F-35 עם טורקיה: "ארדואן קורא להכחדתנו"

ברקע הרצון האמריקני למכור מנועים למטוסי קרב ואת מטוס ה-F35 לטורקיה, התייחס היום (ראשון) ראש הממשלה בנימין נתניהו ליחסיו של נשיא טורקיה ארדואן כלפי ישראל במהלך ישיבת הממשלה, ושיגר מסר תקיף לעבר וושינגטון.

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"כמעט לא עובר יום שארדואן לא קורא להכחדת מדינת ישראל", אמר נתניהו בפתח דבריו. "אנחנו מתייחסים ברצינות רבה למילים האלה, כי אם למדנו דבר אחד בהיסטוריה של עמנו - כשמישהו אומר שהוא מתכוון להכחיד אותך, תתייחס אליו ברצינות".

ראש הממשלה הבהיר כי ירושלים מתכוונת לפעול בנושא מול הממשל האמריקני: "אנחנו מתייחסים לדברים ברצינות, ואנחנו גם נפנה את תשומת ליבם של ידידנו האמריקנים לאמירות הללו. אנחנו לא מתעלמים״.

הלחץ בקונגרס: "מהלך שיפגע בישראל, יוון וקפריסין"

במקביל להצהרתו של נתניהו, קבוצת מחוקקים מבית הנבחרים של ארצות הברית שיגרה מכתב רשמי וממוען לשר החוץ מרקו רוביו ולשר ההגנה פיט הגסת', שבו הם קוראים שלא לבצע את עסקת מכירת מטוסי הקרב מסוג F-35 לאנקרה.

הנימוק המרכזי של חברי הקונגרס נובע מהחזקתה של טורקיה במערכת ההגנה האווירית הרוסית S-400, שלטענתם מהווה סכנה ביטחונית ישירה על כלי הטיס של ארצות הברית.

"ה-S-400 מהווה איום ישיר על מטוסים צבאיים אמריקאיים, ובהם ה-F-16 וה-F-35, בכך שהוא מאפשר למודיעין הרוסי לקבל תובנות לגבי הטכנולוגיה הרגישה של ארצות הברית אם מערכות אלה יופעלו זו לצד זו", הבהירו חברי בית הנבחרים במכתבם.

מעבר לחשש הביטחוני הטכנולוגי, המחוקקים האמריקנים מדגישים במכתבם כי אישור העסקה על ידי הממשל ישלח מסר שגוי ופוגעני לבעלות הברית המרכזיות של ארצות הברית באזור מזרח הים התיכון - ובהן יוון, קפריסין וישראל.

"מתן גישה של אנקרה למטוסי קרב מתקדמים אמריקאיים, למרות התנהגותה זו, יפגע בשותפויות אלה ויעודד את טורקיה להחריף את תוקפנותה באזור", סיכמו חברי הקונגרס במכתבם לשר החוץ ולשר ההגנה. "בכך, המהלך יסכן את היציבות האזורית שעליה עמלנו כה רבות".