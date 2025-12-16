בממשל האמריקני הבהירו כי העובדה שישראל לא הוזמנה לכנס בקטאר בעניין הכוח הרב לאומי לרצועת עזה (ISF), שהתקיים היום (שלישי) לא מעיד על כך שעמדתה לא נשקלת. כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין דיווח ב"מהדורה המרכזית" מפי גורם אמריקני כי הסיבה שאין נציגות ישראלית היא פשוטה: ישראל היא לא חלק מהכוח. היא מעורבת, הכוח כן יפעל איתה אבל היא לא חברה בו ולכן היא לא בכנס.

במקום זאת, האלוף יקי דולף, המתאם מטעם צה"ל עם מרכז התיאום האזרחי-צבאי לרצועה, נתן סקירה באמצעות ועידת וידאו למשתתפים בכנס. גם טורקיה לא הוזמנה לכינוס, שבו השתתפו 32 מדינות. כן הגיעו נציגים מדרג ביניים שדנו בפרטים השונים כמו הוראות הפתיחה באש, שרשרת הפיקוד, היכן הכוח ימוקם ועד כמה אקטיבי הוא יהיה בפירוז חמאס.

בנוסף, העובדה שמשלחת טורקית לא הוזמנה לדיונים מראה שהעמדה הישראלית, שהטילה וטו על השתתפות טורקיה בכוח, התקבלה. אך שני דיפלומטים אזוריים מסרו ל-i24NEWS כי לא מדובר בסוף פסוק מבחינת הטורקים, ש"ממשיכים ללחוץ על הממשל האמריקני להיות חלק מהכוח, הם ממש לא ויתרו".

נזכיר כי בשבוע שעבר השליח האמריקני לסוריה והשגריר בטורקיה טום ברק הדגיש בריאיון ל-i24NEWS כי הוא תומך במעורבות טורקית. "לטורקיה אין מדיניות תוקפנית כלפי ישראל, הדבר האחרון שהם חושבים עליו זה האימפריה העות'מאנית", אמר. "ההצעה שלנו היא שכוחות טורקים יכולים לסייע בהורדת הטמפרטורה. אני מבין למה ישראל לא בוטחת בהם - אבל זה בהחלט יכול לעזור".

ארצות הברית פנתה עד כה ל-17 מדינות שישלחו חיילים אל הכוח הרב לאומי. המדינות הללו מקבלות עדכונים על החלטות לגבי פעילות הכח שמתקבלות - והרצון בממשל הוא לראות תשובה של "כן" או "לא" מצד אותן מדינות בימים הקרובים. המטרה היא שכ-10,000 חיילים יחלו להתפרס בעזה החל מהשנה הבאה.