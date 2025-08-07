חשיפה: ארה"ב תתערב בגיוס החרדים? בכירי הרבנים נפגשו עם שליחו של רוביו

מומלצים -

מעצרם של שישה עריקים במהלך הימים האחרונים ממשיך לעורר סערה בציבור החרדי, והוביל בין היתר לפגישה חריגה של מנהיגי כלל הזרמים, לדיון בנושא. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן חשף הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל פרטים אודות פגישה חשאית שהתקיימה בימים האחרונים בבני ברק, ומטרתה - השגת מעורבות אמריקנית בנושא.

מדובר בפגישה שנערכה בימים האחרונים בביתם של מנהיגי דגל התורה הרב הירש והרב לנדו, עם שליח מיוחד של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. מטרת הכינוס היתה להביא להתערבות אמריקנית בנושא מעצר בחורי ישיבות. המהלך מסתמך על תקדים שרשם במהלך המלחמה באוקראינה, כאשר הממשל הוריד את הגיל המינימלי לגיוס לצבא - דבר שהוביל לנזיפה אמריקנית.

כזכור, אמש נערכה התייעצות חירום דרמטית בביתו של הרב לנדו, במטרה לגבש קונצנזוס לתגובה רחבה מול צעדי אכיפה ממשלתיים. לכינוס הגיעו בכירי ההנהגה התורנית והפוליטית מכל החוגים והעדות - אשכנזים וספרדים כאחד - במטרה לגבש חזית אחידה מול מה שמוגדר על ידם כ"מהלך מסוכן וחסר תקדים" נגד עולם התורה.

גורם בבית מנהיג דגל התורה מסר ל-i24NEWS: "כל האופציות על השולחן, החל ממרי אזרחי ועד פנייה לבית הלבן". במקביל, ביטאון ש"ס הדרך פרסם אתמול בבוקר כי "היהדות החרדית נערכת למאבק נחוש וחסר תקדים - כזה שעולם התורה לא ידע כמותו מאז קום המדינה".