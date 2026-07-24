אונסק"ו צפוי להגדיר את סבסטיה כאתר מורשת פלסטיני בסיכון

באונסק"ו, ארגון החינוך המדע והתרבות של האו"ם, יצביעו היום (שישי) על הגדרת סבסטיה כאתר מורשת פלסטיני בסיכון. ההצעה להגדרה, שתעלה להגדרה על ידי הרשות הפלסטינית, אינה מציינת את העובדה כי האתר כולל את חורבותיה של העיר הקדומה שומרון, ששימשה כבירת ממלכת ישראל במאות ה-8 וה-9 לפני הספירה.

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שר החוץ גדעון סער אמר בתגובה: "ההנהגה הפלסטינית ואלו שמסייעים לה במוסדות בינלאומיים לא מנסים רק לשכתב את ההיסטוריה, הם מנסים להמציא נרטיב שקרי לחלוטין".

"סבסטיה היא מקום בעל חשיבות עצומה בהיסטוריה של העם היהודי וממלכת ישראל הקדומה. היא נושאת עדות להיסטוריה של מלכי ישראל, ומכילה את הראיות לשורשים ההיסטוריים העמוקים של עמנו בארץ הזו. שום הצבעה בארגון בינלאומי אינה יכולה לשנות את מה שנמצא מתחת לרגלינו".