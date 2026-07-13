ראש הממשלה בנימין נתניהו שקל שלא לצאת לנאום בפני העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ושינה את דעתו בגלל ההזדמנות לסייע במסע הבחירות. ראש הממשלה צפוי לחזור ארצה עד חג הסוכות שחל למחרת. כך פורסם הערב (שני) ב-i24NEWS.

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הנאום צפוי להיערך ב-24 בספטמבר. בנאומו בשנה שעברה, נתניהו התקבל לקול מחיאות כפיים לצד עזיבה המונית עם עלייתו לבמה. לפני נאומו, הורה על הקרנת סרט זוועות 7 באוקטובר בתוך האולם. במקביל, הוא גם הנחה לשים רמקולים מחוץ לעזה והם הוצבו "בעומק השטח". ראש הממשלה פנה לחטופים בשמם באמצעות הרמקולים שהוצבו סמוך לגבול: "לא שכחנו אתכם". בנוסף, צה"ל השתלט על מכשירים ניידים בעזה - ושידר את נאום נתניהו בשידור חי.

ראש הממשלה הציג באו"ם מפה עם התקיפות והחיסולים של ישראל ואמר: "שנה שעברה עמדתי כאן והראיתי את המפה הזו שמראה את ציר הרשע של איראן. מערער את היציבות של האיזור ושל ישראל. איראן פיתחה תכנית גרעינית אדירה, ותכנית טילים בליסטיים. זה נועד להשמיד את ישראל ולאיים על ארה"ב, ולסחוט אומות בכל מקום. בעיזה, סינוואר שלח גלי טרוריסטים שהתסערו על ישראל בשבעה באוקטובר וביצעו מעשים מזוועים".