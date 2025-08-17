פרסום ראשון: סער ייצא בשבוע הבא לביקור מדיני בוושינגטון

מומלצים -

פרסום ראשון: שר החוץ גדעון סער ייצא בשבוע הבא לביקור מדיני ראשון בוושינגטון, שם ייפגש ביום רביעי עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, כך נודע היום (ראשון) ל-i24NEWS מפי גורם המעורה בפרטים. במשרד החוץ אישרו את הדברים והוסיפו כי רוביו הוא שהזמין את השר.

לפני כשבועיים, ביקר סער בדיון מיוחד של מועצת הביטחון של האו"ם בניו יורק בנושא מצב החטופים. בדבריו אמר השר כי "הגעתי היום לאומות המאוחדות משום שהחטופים שלנו עדיין מורעבים ומעונים על ידי חמאס והג’יהאד האסלאמי בצינוקי עזה". עוד הוסיף כי "האמת חייבת להיאמר: ישראל מאפשרת העברת כמויות עצומות של סיוע לעזה".

סער תקף: "יש מדינות שפעלו - גם כאן בבניין הזה - כדי להפעיל לחץ על ישראל במקום על חמאס, בימים רגישים של משא ומתן. הן תקפו את ישראל, הן ניהלו קמפיין נגד ישראל והן הכריזו על הכרה במדינה פלסטינית וירטואלית. הן נתנו לחמאס מתנות חינם ותמריץ להמשיך במלחמה. הן התנקשו באופן ישיר בעסקת החטופים ובהפסקת האש. הרשו לי להיות ברור: המדינות האלה האריכו את המלחמה".