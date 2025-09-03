גורמים ל-i24NEWS: "ארה"ב הכירה את פרטי תוכנית סמוטריץ'"

מומלצים -

תוכנית הריבונות שחשף שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עוררה תגובות רבות ברחבי הארץ והעולם. גורמים בישראל מסרו הלילה (רביעי) ל-i24NEWS כי פרטיה של התוכנית, שהוצגה לראשונה באופן פומבי, מוכרים לדרגים מסוימים בממשל האמריקאי.

עוד נודע, כי היא תוצג מחר לראש הממשלה בנימין נתניהו ביחד עם מפות מפורטות. הישיבה המיוחדת בנושא הריבונות אוחדה עם הדיון שנקבע מראש בנושא יו"ש ותתקיים מחר בערב.

על פי גורמים בישראל, האמריקנים משדרים שהם רוצים לשמוע מה רוצים בישראל, לא בעד או נגד, תוך כיבוד הריבונות הישראלית. לצד זאת, הם מצפים בסופו של דבר מישראל לדבר בקול אחד וברור - זה יהיה תלוי בהחלטה של נתניהו.

כאמור, לאור הטון החיובי מוושינגטון, קיימת בקרב גורמים בממשלה תחושת הזדמנות היסטורית מול המהלכים החד צדדיים נגד ישראל. כאשר בירושלים מסכימים כי האמריקנים לא בהכרח יסכימו עם הדרישה הישראלית, אך מבקשים לשמוע עמדה ברורה.