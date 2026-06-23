"לכולם נמאס ממך, ביבי": העימות בין טראמפ לנתניהו במהלך המו"מ לסיום המלחמה בעזה

עימות חריף בין טראמפ לנתניהו נחשף בספר חדש של עיתונאי "ניו יורק טיימס" • במהלך המו"מ לסיום המלחמה בעזה, הנשיא איבד סבלנות והטיח ברה"מ בשיחה סגורה: "אפילו שני היהודים בחדר הזה כבר לא יכולים לשמוע אותך"

נטלי הוויט ■ כתבת דסק החוץ 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה