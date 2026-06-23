"לכולם נמאס ממך, ביבי": העימות בין טראמפ לנתניהו במהלך המו"מ לסיום המלחמה בעזה
עימות חריף בין טראמפ לנתניהו נחשף בספר חדש של עיתונאי "ניו יורק טיימס" • במהלך המו"מ לסיום המלחמה בעזה, הנשיא איבד סבלנות והטיח ברה"מ בשיחה סגורה: "אפילו שני היהודים בחדר הזה כבר לא יכולים לשמוע אותך"
נטלי הוויטכתבת דסק החוץ
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עימות חריף בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה במימין נתניהו נחשף בספר חדש של עיתונאי "ניו יורק טיימס". לפי הדיווח, במהלך המשא ומתן לסיום המלחמה בעזה, הנשיא האמריקני איבד סבלנות והטיח בראש הממשלה בשיחה סגורה: "אפילו שני היהודים בחדר הזה כבר לא יכולים לשמוע אותך".
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