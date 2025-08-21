המבצע של משרד החוץ: "רכבת אווירית" של הסברה

מומלצים -

עד סוף דצמבר צפויות להגיע לארץ כ־400 משלחות ובהן למעלה מ-5,000 משתתפים, כך נמסר הבוקר (חמישי) ממשרד החוץ. המשלחות יכללו מגוון רחב של משתתפים, בהם אנשי ממשל ונבחרי ציבור, עיתונאים ומשפיענים, אנשי אקדמיה, משפט, דת, תרבות וספורט. מטרת המשרד היא לסייע להפצת הנרטיב הישראלי בתקשורת הבין לאומית. מדובר בהגדלה של מספר המשלחות מ-25 בשנה.

ההחלטה על הגדלת המאמץ להבאת המשלחות, בהשקעה של כ-135 מיליון ש"ח, מגיעה אחרי מחקרים שהעלו את האפקטיביות של הכלי במלחמת התודעה. במשר מציינים כדוגמה את ביקורה של המשפיענית קייטלין ג'נר שהגיעה לישראל לאירוע חודש הגאווה, ושהתה כאן בתחילת מבצע "עם כלביא".

ממשרד החוץ נמסר כי במסגרת מבצע ההסברה נתפרה לכל משלחת "חליפה ייחודית" של תכנית ביקור המותאמת לאופי המשתתפים ותחום עיסוקם. ואלו צפויים לכלול ביקורים וסיורים בדרום וביישובי העוטף, מפגשים עם ניצולי טבח 7 באוקטובר, הקרנת סרטון הזוועות, ביקורים בירושלים ובצפון, ופגישות עם אישים בכירים.

בין המשלחות שכבר הגיעו, וצפויות להגיע בתקופה הקרובה ניתן למנות משלחת של בכירי תקשורת אמריקאיים שביקרה בישראל באמצע אוגוסט ונפגשה עם ראש הממשלה ועם שר החוץ. חברי המשלחת כבר פרסמו עשרות רבות של כתבות ושידורים מישראל ועל הביקור בה.

בנוסף מתוכננות משלחת של 1000 מנהיגים רוחניים ומנהיגי דת שתגיע לישראל בתחילת דצמבר מארצות הבריתף משלחת מגרמניה בה ישתתפו 160 נציגים מ-16 מחוזות פדרליים בגרמניה, ומשלחו נוספות מקנדה ואף משלחת של גולים איראניים.