נתניהו פונה ללבנונים: "ישראל רוצה לכונן עמכם שלום, קחו בעלות על העתיד שלכם"

ברקע המתיחות בצפון: ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (רביעי) סרטון עם מסר ישיר לעם הלבנוני. בין היתר, הדגיש כי ישראל אינה במלחמה עם האזרחים הלבנונים אלא עם ארגון חיזבאללה, וציין כי ישנה שאיפה לשלום בין המדינות".

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“יש לי מסר עבורכם, אזרחי לבנון - ישראל אינה במלחמה איתכם", אמר, "אנחנו נמצאים במלחמה עם חיזבאללה, שלקח את מדינתכם כבת ערובה. הוא פועל בשליחות איראן, ומשתמש בשטחכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל".

הוא המשיך ותהה: "האם אתם זוכרים איך נראתה לבנון לפני שאיראן וחיזבאללה הפכו אותה לסיוט? זוכרים את בתי הקפה? זוכרים את התרבות? זוכרים את השקט?". לדבריו, כל זה נעלם - משום שחיזבאללה ואיראן רוצים לגרור אותנו למלחמה שוב ושוב ושוב.

"מגיע לכם יותר. לילדים שלכם מגיע יותר. אתם כבר יודעים שישראל תעשה כל מה שיידרש כדי להגן על משפחותינו ועל קהילותינו", הדגיש, "ארגון חיזבאללה חלש מאי פעם - וישראל חזקה יותר מאי פעם".

נתניהו הציג את הישגי ישראל במערכה: "עד כה, חיסלנו קרוב לעשרת אלפים מחבלי חיזבאללה. אנו מטהרים באופן שיטתי את דרום לבנון מהקיצונים הללו. לא משנה היכן הם נמצאים – נמצא אותם".

"אנו שואפים לשלום איתכם - עם לבנון, שלום בו שני עמינו יוכלו להשקיע יחד, לבנות יחד ולשגשג יחד", ציין. לדבריו, המכשול היחיד הוא חיזבאללה. "הם רוצים מלחמה, לא שלום, מוות ולא חיים. הם מוכנים להקריב כמה שיותר מאזרחי לבנון כדי להגשים את מטרותיהם המעוותות", הסביר, "אל תיתנו לעתיד שלכם להיות מוכתב בידי תיאוקרטים מימי הביניים, הנחושים להרוס את הציוויליזציה המשותפת שלנו".

הוא סיכם - וניסה לעודד את הלבנונים לפעול: "אנחנו רוצה שלום איתכם - אז קחו את עתידכם בידיכם. הצטרפו אלינו, בנו ביטחון ושגשוג עבור כל ילדינו. ברגע שחיזבאללה יפורק מנשקו ויחוסל ככוח צבאי, האפשרויות יהיו בלתי מוגבלות ויגיעו לגבהים עצומים".