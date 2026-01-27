בניגוד להסכם: בישראל לא ממהרים לפתוח את מעבר רפיח

למרות ההסכמות ולמרות השבתו של רן גואילי - בישראל לא ממהרים עם פתיחת מעבר רפיח. ברקע הלחץ האמריקני והפלסטיני לפתיחת המעבר ולאחר השבתו של החלל החטוף רן גואילי אתמול, בישראל אומרים שנמשכות ההיערכויות לקראת פתיחה מחודשת של מעבר רפיח. אך בניגוד לדיווחים בתקשורת הערבית, ההיערכויות לתפעול עמדות הפיקוח והבידוק עדיין נמשכות.

בעוד שבתקשורת הערבית מדווחים על פתיחה כבר מחר - כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כי דיון בנושא הזה נקבע רק ליום חמישי בלשכת ראש הממשלה. בירושלים הבטיחו אישור רשימות מראש ואפילו שרוולי בידוק לנכנסים וגם ליוצאים מעזה אך מבהירים - "האחריות הביטחונית הכוללת תישאר בידי ישראל". אבל יש עדיין לא מעט סימני שאלה לגבי מועד הפתיחה בדרך לפתיחת המעבר.

עוד נוסיף, המעבר נפתח בשלב זה לאזרחים עזתים בלבד - ישראל עדיין מתנגדת לכניסת עיתונאים זרים, סוגיה שתלויה ועומדת מול בג"ץ.