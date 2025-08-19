נתניהו תוקף את ר"מ אוסטרליה: "פוליטיקאי חלש שבגד בישראל"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (שלישי) את ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי וכתב באנלית בחשבון ה-X של משרדו: "ההיסטוריה תזכור את אלבניזי על מה שהוא: פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".

הבוקר אוסטרליה השיבה לישראל בעקבות החלטת שר החוץ גדעון סער לשלול את אשרות השהייה של נציגיה לרשות הפלסטינית: שרת החוץ האוסטרלית פני וונג אמרה הבוקר כי "לממשלה יש את הזכות להגן על קהילותיה ולהגן על כל האוסטרלים מפני שנאה ופגיעה". עם זאת, וונג הדגישה כי “בתקופה שבה דיאלוג ודיפלומטיה נחוצים יותר מתמיד, ממשלת נתניהו מבודדת את ישראל וחותרת תחת המאמצים הבינלאומיים לשלום ולפתרון שתי מדינות”.

וונג הגדירה את הצעד הישראלי כ"תגובה לא מוצדקת" להחלטת קנברה להכיר במדינה פלסטינית, והבהירה כי אוסטרליה תמשיך לתרום ל"מומנטום הבינלאומי להפסקת אש בעזה, שחרור בני הערובה ופתרון שתי מדינות". היא הוסיפה כי ממשלתה תנקוט אפס סובלנות כלפי אנטישמיות ותפעל להגן על הקהילה היהודית במדינה.

נזכיר, כי סער הודיע אמש על ביטול אשרות השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית והנחה את שגרירות ישראל בקנברה להחמיר בבחינת בקשות אשרה אוסטרליות. לדבריו, מדובר בצעד תגובה להכרה האוסטרלית בפלסטין - וגם לסירוב להעניק אשרות כניסה לשורת אישים ישראלים, בהם השרה לשעבר איילת שקד ויו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן.

רוטמן עצמו היה אמור להגיע השבוע לכנס הקהילה היהודית במלבורן, אולם כניסתו נאסרה לשלוש שנים. מנכ"ל אגודת היהודים באוסטרליה, רוברט גרגורי, הזהיר כי מדובר ב"דפוס מדאיג שבו מרצים ואורחים המוזמנים על ידי ארגונים יהודיים נתקלים בביטול ויזה ברגע האחרון". במקביל נחשף כי ממשלת אלבניזי העניקה אשרה לדוברת פרו-חמאסית - שנשללה רק לאחר לחץ ציבורי כבד.

סער האשים כי במקום להיאבק באנטישמיות "המשתוללת ברחובות אוסטרליה", הממשלה בקנברה "מלבה אותה באמצעות האשמות כוזבות", והבטיח: "הצעדים רק יתגברו".