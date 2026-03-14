שגריר אוקראינה בישראל התייחס הערב (שבת) לאמירות של חבר פרלמנט איראני שאיים על אוקראינה: "לצערנו, יש לנו יחסים מורכבים עם איראן, בין היתר בשל אספקת כטב"מים וטכנולוגיה צבאית איראנית לרוסיה", אמר השגריר ל-i24NEWS.

אבראהים עזיזי, יו״ר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, הצהיר מוקדם יותר היום כי אוקראינה כעת תהפוך ליעד לגיטימי למתקפות עבור איראן, מכיוון שקייב תומכת בהגנה הישראלית באמצעות טכנולוגיית כטב"מים. "איננו חוששים מהאיום הזה מצד איראן ואנו מוכנים לתמוך בשותפינו ככל שיידרש, כולל בישראל. כבר קיבלנו פניות לשיתוף פעולה מארבע מדינות במפרץ. אנו גם מקיימים תקשורת יעילה למדי עם ישראל ומקווים להמשיך ולפתח את היחסים הללו" אמר השגריר.

מוקדם יותר אמר עזיזי: "על ידי מתן סיוע באמצעות כטב"מים למשטר הישראלי, אוקראינה הכושלת הפכה למעשה למעורבת במלחמה, והפכה, על פי סעיף 51 למגילת האו״ם, את כל שטחה למטרה לגיטימית עבור איראן".

איראן כאמור מספקת את טכנולוגיית הכטב"מים הקטלנית מסוג "שאהד" לרוסיה, שמכוונת נחילי כטב"מים לעבר תשתיות האנרגיה של אוקראינה, בעיקר בתקופת החורף. אוקראינה תמכה במבצע "שאגת הארי" ומקבילו האמריקני "זעם אפי", בעוד שרוסיה הצטרפה לסין, צפון קוריאה וספרד בגינוי התקיפות באיראן.