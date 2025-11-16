ארה"ב לוחצת: הפסקת האש כוללת נתיב להקמת מדינה פלסטינית

לקראת המעבר לשלב השני של תוכנית טראמפ, ארצות הברית ושמונה מדינות ערביות ומוסלמיות פרסמו ביום שישי האחרון הצהרה התומכת באופן מלא בטיוטת הצעת ההחלטה האמריקנית בדבר הפסקת האש וסיום הסכסוך בין ישראל לחמאס בעזה - הכוללת כוללת בין היתר נתיב לקיום מדינה פלסטינית. הצהרה זו מגיעה לאחר קשיים שעלו במועצת הביטחון של האו"ם בנושא הקמת כוח הייצוב הרב-לאומי שיפעל ברצועת עזה, ועל מנת לקדם את הצעת ההחלטה הנוכחית הנידונה בה.

ארצות הברית, קטאר, מצרים, איחוד האמירויות הערביות, ממלכת ערב הסעודית, אינדונזיה, פקיסטן, ירדן וטורקיה הביעו את תמיכתן המשותפת כאמור בתוכנית המקיפה לסיום הסכסוך בעזה שהוכרזה ב-29 בספטמבר. בהצהרה כתבו כי "אנו מפרסמים הצהרה זו כמדינות החברות שהתכנסו כדי להתחיל את התהליך המציע נתיב להגדרה עצמית פלסטינית וקיום מדינה פלסטינית".

"אנו מדגישים כי זהו מאמץ כנה, והתוכנית מספקת נתיב בר-קיימא לשלום וליציבות, לא רק בין הישראלים לפלסטינים - אלא עבור האזור כולו. אנו מצפים לאימוץ מהיר של הצעת ההחלטה", הוסיפו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לכך ואמר כי "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית". "צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון", הוסיף.

עוד ציין כ"ץ כי "עזה תפורז עד למנהרה האחרונה, והחמאס יפורק מנשקו בצד הצהוב על ידי צה"ל ובעזה הישנה על ידי הכוח הבינלאומי - או על ידי צה"ל".

שר החוץ גדעון סער כתב בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו כי "ישראל מתמודדת עם תופעה יוצאת דופן: מדינות טרור (ארגוני טרור השולטים על שטח). שלוש מהן עדיין נלחמות בה במטרה להשמידה - חמאס מעזה, חיזבאללה מלבנון והחות׳ים מתימן".

"ישראל לא תסכים להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ארץ-ישראל, במרחק אפסי מכל מרכזי האוכלוסיה שלה ובשליטה טופוגרפית עליהם", ציין.

כזכור, לקראת השבוע המשמעותי וההצבעה על הכוח שאמור לפרז את רצועת עזה, בישראל הצביעו על כיוון מדאיג שאליו מושכים האמריקנים - להתחיל באופן מיידי בשיקום רצועת עזה, עוד לפני שנפתרה שאלת פירוק חמאס מנשקו.

בתוך כך, דווחו קשיים בגיבוש הרכב הכוח הרב-לאומי שיפעל ברצועה, ובנוסף, בישראל הטילו ספק בשאלת הפירוק מנשק. בישראל התנערו באופן רשמי מהאפשרות שנערכים לחזרה ללחימה - אך לפי גורמים, ברור שאם חמאס לא יתפרק מנשקו זו אפשרות ריאלית.

במקביל, שינוי בנוסח ההחלטה שיובא להצבעה באו"ם שמבהיר כי מטרת ההחלטה שתתקבל השבוע נועדה להקים מדינה פלסטינית הביא לדאגה בישראל - כך מסרו גורמים בכירים ל-i24NEWS. אך לטענת האמריקנים זה נדרש על מנת לשכנע את המדינות החברות לגייס כוחות לכוח הרב-לאומי.