הרצוג יהיה לנשיא הישראלי הראשון במדינה האפריקאית

במסגרת המאמץ להידוק היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לאפריקה, נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא מחר (שני) לביקורים ממלכתיים בזמביה וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובכך יהיה לנשיא הישראלי הראשון לבקר בזמביה ביקורו יארך כיממה ובמסגרתו יבקר בשתי המדינות.

ביקורו ביבשת מגיע לאור החשיבות שרואה הנשיא בחיזוק יחסיה של מדינת ישראל עם יבשת אפריקה, ובא בהמשך לפתיחה המחודשת של שגרירות ישראלית במדינה.

במהלך הביקור ייפגש נשיא המדינה עם נשיא זמביה, האקאינדה היצ'ילמה, ונשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פליקס צ'יסקדי, ועם בכירים נוספים.

דניאל זינגר/i24NEWS

הפגישות המדיניות שיקיים הנשיא במהלך ביקורו יתמקדו באתגרים הבינלאומיים בעת הזאת, בחיזוק מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית, בהידוק היחסים הדיפלומטיים בין המדינות ובקידום שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים.