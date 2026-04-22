הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, פרסם הערב (רביעי) במהדורה המרכזית כי שרים דורשים מראש הממשלה בנימין נתניהו שייכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני על מנת לקבל הבהרות בנוגע להפסקת האש בלבנון. "זה מצב בלתי נסבל - אסור רק להגיב", אמר אחד השרים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אחד משרי הקבינט מסר: "הסכמנו בעל כורחנו להפסקת אש, מבלי לדעת מה תנאיה ומה קורה בעת הפרה מצד חיזבאללה".

מחר צפוי להתקיים בוושינגטון המפגש השני בין ישראל ללבנון, כך פורסם לראשונה ב-i24NEWS. ישתתפו בו שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר והשגרירה הלבנונית בארה"ב נדא חמאדה מעווד.

כזכור, הפסקת האש בין ישראל ללבנון נכנסה לתוקף בחצות, יום שישי האחרון, אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על כך, ולמשך עשרה ימים. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את השרים על כך טלפונית, רבים מהם זעמו.