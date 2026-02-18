הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, יצא היום (רביעי) נגד יושב ראש ההסתדרות הציונית, יעקב חגואל, שהזמין את ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני למצעד הדגלים למען ישראל. אקוניס אמר כי "לחגואל אין שום סמכות להזמין את ממדאני שלא מכיר בקיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי".

את חלקה של ישראל במצעד שיתקיים בסוף מאי בעיר, תוביל הקונסוליה הישראלית בניו יורק ויצעדו בה שרים, ח"כים, ראשי ערים ואורחים נוספים שיוזמנו על ידי הקונסוליה.

"מר חגואל מוזמן לצעוד איתנו, כבכל שנה כאורח ולא להזמין אחרים שאינם מכירים בקיומה של ישראל כמדינה יהודית", הוסיף אקוניס.

כזכור, ממדאני מרבה להתבטא נגד ישראל ומאז שנבחר לראש עיר, הוא לא בזבז זמן ויצא בשורת צעדים לביטול שיתופי פעולה עם חברות ישראליות. הצעד הראשון הגיע כבר ביום הראשון להיבחרו בתחילת ינואר, נגד הקהילה היהודית בניו יורק, כאשר ביטל את כלל הצווים הנשיאותיים שהוציא קודמו, אריק אדמס, מאז 26 בספטמבר 2024. במסגרת המהלך, שבוצע כבר ביומו הראשון בתפקיד, בוטלו בין היתר כאלו שנועדו להגנה על הקהילה היהודית בעיר.

לדברי ממדאני, המהלך נועד לייצר "התחלה חדשה לממשל הנכנס". עם זאת, הוא לא סיפק הסבר לבחירה דווקא בתאריך זה כנקודת החיתוך לביטול הצווים.