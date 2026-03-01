נתניהו פונה בפרסית לאזרחי איראן: "העזרה הגיעה, אל תחמיצו את ההזדמנות הזו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (ראשון) מסר בפרסית לעם איראני, כיממה לאחר תחילת מבצע "שאגת הארי". "בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של המשטר הטרוריסטי וניצור את התנאים עבור העם האיראני האמיץ להשתחרר מכבלי העריצות", אמר.

"ולכן אני אומר לכם שוב אזרחי איראן, אל תחמיצו את ההזדמנות הזו. זו הזדמנות שמגיעה רק פעם אחת בכל דור. אל תשבו בחיבוק ידיים, כי בקרוב יגיע הרגע שלכם - הרגע שבו עליכם לצאת לרחובות, לצאת בהמוניכם כדי להשלים את המלאכה, להפיל את משטר הטרור שהמריר את חייכם", הוסיף, "הסבל וההקרבה שלכם לא יהיו לשווא".

מתוך חשבון ה-X של ראש הממשלה נתניהו

"העזרה שלה ייחלתם - הגיעה", סיכם, "העזרה הגיעה, וכעת הגיע הזמן להתאחד למשימה היסטורית. אזרחי איראן - פרסים, כורדים, אזרים, אהוואזים ובלוצ’ים - כעת הזמן לאחד כוחות כדי להפיל את המשטר ולהבטיח את עתידכם".