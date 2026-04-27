חשיפת i24NEWS: ישראל וארה"ב דנות בהקמת צינור נפט יבשתי - "עוקף הורמוז"

ישראל וארצות הברית בוחנות בימים אלו יוזמה אסטרטגית להקמת צינור נפט בין-יבשתי לשינוע דלקים דרך היבשה - כך נודע הערב (שני) ל-i24NEWS. הפרויקט, שעלה בשיחות סגורות שנערכו לאחרונה בין הצדדים, נועד לייצר "ציר עוקף הורמוז" ולהפחית את התלות העולמית בהובלה ימית מאובטחת במפרץ הפרסי.

היוזמה המדוברת מהווה נדבך משמעותי במקביל לפרויקט "מסילת השלום" (IMEC) - מסדרון הסחר הבין-יבשתי עליו הכריז נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ב-2023. על פי התוכנית המתגבשת, צינור הנפט יעבור בתוואי יבשתי מאיחוד האמירויות, דרך ערב הסעודית וירדן, ועד לנמל חיפה. משם, תהפוך ישראל לשער שינוע מרכזי של נפט למדינות אירופה.

דחיפה אופרטיבית למרות המכשולים הדיפלומטיים

אף שפורמלית ישראל עדיין אינה מוגדרת כשותפה רשמית ביוזמת ה-IMEC הבינלאומית, בירושלים כבר מקדמים את המהלך בחזית האופרטיבית. ל-i24NEWS נודע כי שרת התחבורה, מירי רגב, גיבשה הצעת מחליטים שתובא לאישור הממשלה בשבועות הקרובים, להקמת "רשות לאומית לקידום פרויקט המסדרונות הלאומיים".

לפי ההצעה, הפרויקט יוגדר כבעל חשיבות לאומית עליונה. הרשות המתוכננת תפעל כיחידת סמך עצמאית במשרד התחבורה ותהיה אחראית על תכלול התשתיות - כולל קישוריות של רכבות, נמלים, אנרגיה ותקשורת דיגיטלית.

רשות לאומית בראשות רגב

הרשות החדשה צפויה לרכז תחתיה נציגים בכירים ממשרדי האוצר, האנרגיה, החוץ והביטחון, לצד חברת נמלי ישראל ורכבת ישראל. מטרתה תהיה להוציא מהכוח אל הפועל את התכנונים ששכבו "על המדף" במשך עשורים, ולהפוך את המסדרון האזורי למציאות כלכלית וביטחונית.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי המערכה הנוכחית מול איראן והמתיחות המתמשכת סביב חופש השיט במצרי הורמוז, הן שהעניקו את הדחיפה המשמעותית לחידוש השיחות על צינור הנפט. הפרויקט נועד לתת מענה לא רק לצורך הכלכלי בקיצור טווחי ההובלה, אלא בעיקר לצורך האסטרטגי בנתיב אספקה שאינו נתון לאיומים איראניים ישירים בים.

ממשרד התחבורה נמסר כי הקמת הרשות תאפשר תכנון אסטרטגי וניהול מרוכז של הפרויקט חוצה היבשות, תוך תיאום מלא בין כלל גופי הממשלה והביטחון הרלוונטיים.