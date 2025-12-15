פרסום ראשון: שליח ארה"ב ונתניהו הגיעו להסכמות על סוריה

בעקבות פגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו והשליח של ארצות הברית טום ברק היום (שני), שני גורמים אומרים ל-i24NEWS כי ישראל וארצות הברית הגיעו להסכמות בעניין המשך הרצון הישראלי לפעול בסוריה נגד איומים, ולגבי המשך המשא ומתן עם סוריה על ההסכם הביטחוני.

אחד הגורמים אמר ל-i24NEWS: "כל צד כעת מבין את מה שעליו לעשות". כזכור, אתמול פרסמנו כי ברק יגדיר בפגישתו עם נתניהו קווים אדומים לגבי הפעילות הישראלית בסוריה.

השליח ברק הגיע לישראל על מנת להיפגש עם נתניהו ובכירים נוספים על שלל סוגיות אזוריות אבל יתמקד בסוריה. בממשל האמריקני רואים בנשיא א-שרע בעל ברית שמנסה לייצב את המדינה ולקדם אותה - ולכן רוצים להימנע מפעולות שהם רואים כמערערות את שלטונו.