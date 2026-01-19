"לא מכבדת את האו"ם": מועצת השלום של טראמפ כבר קורסת?

מועצת השלום של טראמפ בדרך לקריסה? מסתמן הערב (שני) כי היוזמה האמריקנית לשלב ב' בעזה נתקלת בהתנגדות הולכת וגוברת ועלולה לקרוס עוד בטרם יצאה לדרך, כך דיווח כתבנו המדיני גיא עזריאל ב"מהדורה המרכזית".

אמנם נשיא ארה"ב תיאר אותה כמה שתהיה "אחת המועצות האגדיות ביותר אי פעם, כולם רוצים להיות בה", אחרי שנחשפה רשימת המנהיגים שהוזמנו להשתתף בה, כולל נשיא טורקיה ארדואן ונשיא רוסיה פוטין, לא רק בישראל קוראים לבטל את הרעיון הזה.

אף שלאחרונה דווח כי לפחות חלק מהמנהיגים במערב שוקלים בחיוב להיענות להצעה ולקחת חלק בגוף החדש, הערב מתקבלת אינדיקציה משמעותית ראשונה לנסיגה אירופית. גורם רשמי בארמון האליזה אישר ל-i24NEWS כי נשיא צרפת עמנואל מקרון צפוי לסרב להזמנה לקחת בה חלק, בטענה שהאמנה של המועצה מעלה שאלות רציניות בנוגע לכיבוד עקרונות ומבנה האו"ם.

לצד העמדה הצרפתית, שני גורמים דיפלומטיים מערביים בכירים מאוד מתארים הערב אווירה של חשדנות ודאגה עמוקה באירופה. לדבריהם, בבריסל ובאיחוד האירופי, "כולם מאוד עצבניים וסקפטיים", בין היתר נוכח הרכב המוזמנים האפשרי לגוף, שחלקם שנויים במחלוקת, וכן התבטאויות ומחלוקות נוספות סביב מדיניות הממשל האמריקני, כולל סוגיית גרינלנד, שלדבריהם "בוודאי לא תורמת לאמון".

אחד הגורמים הגדיר את מועצת השלום כ"מופע של איש אחד", ומטיל ספק ביכולת של מדינה אירופית כלשהי להצטרף למסגרת כזו: "קשה לראות איך מדינות באירופה יכולות לקבל גוף שאין לו איזונים, כללים ברורים או עיגון במוסדות הקיימים".

בעקבות צרפת, כך לפי מקורות דיפלומטיים, מדינות נוספות בוחנות מחדש את עצם השתתפותן ביוזמה. לדברי אחד מהם, "זו כבר לא רק שאלה של ישראל או עזה. אמנת מועצת השלום, כפי שהיא מוצגת, מכסה כל מצב של סכסוך בעולם. לכן אנחנו, כמו מדינות אחרות, לומדים את הרעיון ובוחנים לעומק את ההשלכות המשפטיות והמדיניות שלו".