נציג המוסד בדיון חסוי: "להכרה בסומלילנד השפעה משמעותית"

באופן חריג: נציג המוסד הגיע לדיון חסוי בוועדת חוץ והביטחון בנושא ההכרה בסומלילנד, כך פרסם היום (שני) לראשונה כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. במהלך הדיון, הוא חשף את מעורבות הארגון במהלך - ואת משמעותו. "להכרה בסומלילנד השפעה בטחונית משמעותית", אמר, "היינו מעורבים באירוע הזה".

מנכ"ל משרד החוץ, עדן בר טל, הוסיף: "רואים שאנחנו עושים בריתות אזוריות ויש הבנה סביבנו שאנחנו שחקן אזורי חזק. גם המדינות שהביעו התנגדות בעולם הערבי לא בהכרח חשבו זאת - אלא יצאו ידי חובה, כי לדבר יש השלכות חיוביות על האזור".

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז בסוף החודש שעבר על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית. נתניהו חתם על הכרזה משותפת עם שר החוץ גדעון סער ונשיא הרפובליקה אבדירחמן מוחמד עבדילאהי. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הכרזה זו היא ברוח הסכמי אברהם שנחתמו ביוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

עוד נמסר כי נתניהו בירך את נשיא סומלילנד ושיבח את מנהיגותו ומחויבותו לפעול לביטחון, יציבות ושלום. ראש הממשלה הזמין את הנשיא לקיים ביקור רשמי בישראל. במקביל, עבדילאהי בירך את נתניהו והביע הערכה רבה על מאמציו הגדולים במלחמה בטרור ובהשגת שלום אזורי.

סומלילנד נזכיר נמצאת במרחב בעל חשיבות ביטחונית ואסטרטגית לישראל, באזור קרן אפריקה והים האדום, בפתח מפרץ עדן, מול דרום תימן וקרובה גיאורפית באופן יחסי לאזור בשליטת החות'ים. ניתן להניח שישראל רואה בזה יתרון משמעותי בשיתוף הפעולה איתה. בשנים האחרונות סומלילנד מקיימת קשרים עם האמירויות ועדיין מחכה להכרה בין לאומית רחבה. סומלילנד נחשבת מדינה פרו מערבית. אפשר להניח שהיא רואה בקשר עם ישראל גם גשר להכרה מצד ארה"ב.