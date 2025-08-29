איך מפגש מקרי חשף את הפרשה הסודית ביחסי ישראל-צפון קוריאה?

מומלצים -

תחילת שנות התשעים. ברית המועצות מתפרקת, צפון קוריאה שקועה במשבר כלכלי חמור. בתוך ירושלים נולדת מחשבה נועזת: אולי אפשר לקנות את שקטה של פיונגיאנג?

ב-1992, משלחת חשאית ממשרד החוץ הישראלי נוחתת בפיונגיאנג. בראש המשלחת - איתן בן צור. ההצעה שעל השולחן נשמעת כמעט דמיונית: ישראל תשקיע מאות מיליוני דולרים במכרה זהב צפון־קוריאני, ובתמורה - פיונגיאנג תפסיק למכור טילים לאיראן ולסוריה.

האירוח? כמעט מלכותי. אנשי המשלחת שוכנו בבית הארחה רשמי, הוטסו במסוקו הפרטי של קים איל-סונג לסיור במכרה ההרוס, ונפגשו עם בכירי המשטר - כולל חתנו של קים עצמו, מי שאחראי על יצוא הנשק. הצפון-קוריאנים לא הסתפקו בזה: הם דרשו מיליארד דולר השקעות, הציעו לפתוח נציגות ישראלית בפיונגיאנג, ואפילו רמזו שאם העסקה תצלח - ייתכנו יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל. לרגע אחד, נדמה היה שהכול אפשרי.

אבל אז - סצנת ריגול שלא תיאמן. בדרך חזרה לישראל, נציג משרד החוץ עולה למטוס. כשהוא מתיישב, הוא מגלה מראה בלתי־צפוי: סגן ראש המוסד, אפרים הלוי, יושב באותו מטוס. מתברר שגם המוסד ניהל ערוץ חשאי משלו מול צפון קוריאה - בלי שאיש במשרד החוץ ידע. שני ערוצים נפרדים, שתי הצעות שונות – שנחשפו זה לזה באופן הכי לא מתוכנן שאפשר.

ההלם היה מוחלט. הנציגים הביטו זה בזה, מבינים ברגע שהסוד הגדול נחשף. מבחינתם - זו הייתה נקודת האל־חזור. זמן קצר לאחר מכן, ראש הממשלה יצחק רבין בלם את כל המהלך. ההערכות הן שעשה זאת תחת לחץ אמריקני ישיר: וושינגטון חששה שכל התקרבות בין ישראל לפיונגיאנג תערער את הקואליציה ללחץ על צפון קוריאה.

העסקה קרסה. מה שנותר הוא ויכוח היסטורי עד היום: האם ישראל פספסה הזדמנות נדירה לנטרל איום טילים איראני בעשור מוקדם יותר - או שמא נמנעה משגיאה מביכה, כמעט ביזיונית, שיכלה להכתים את דמותה בזירה הבינלאומית.

כך או כך, הפרק הזה - של דיפלומטיה שנולדה ומתה על אותו מטוס - הפך לאחת מהאנקדוטות המרתקות ביותר במלחמת הצללים שבין ישראל לפיונגיאנג.