הידידות האסורה – גולדה מאיר והמלך חוסיין

יוני 1967. ישראל וירדן בעיצומה של מלחמה עקובה מדם בירושלים ובגדה המערבית. המלך חוסיין נחשב לאויב מובהק – פניו מייצגות לישראלים את העימות האלים בין שני העמים. אך מאחורי הרטוריקה, מתחת למסכות המנהיגים, התקיימה מערכת יחסים סודית, דרמטית וכמעט בלתי נתפסת.

במרכז הפרשה עומדת גולדה מאיר, האישה הראשונה שהנהיגה את ישראל. היא נחשבה נצית, קשוחה, בלתי מתפשרת – אך בסתר קיימה קשר חם ואישי להפתיע, דווקא עם מלך האויב.

הכל החל בסוד גמור בשנת 1963 בלונדון. המלך חוסיין נפגש בחשאי עם יעקב הרצוג, שליחו האישי של ראש הממשלה לוי אשכול. המפגש הסודי הזה פתח ערוץ שקט, שנמשך יותר משני עשורים תחת שם הקוד "מבצע ליפט". המפגשים התקיימו במקומות שנלקחו מתוך סרט ריגול: צריפים נטושים בסיני, איים זעירים בים האדום, אפילו סירות טורפדו בלב מפרץ אילת. באותם מפגשים, מנהיגי שתי המדינות העוינות שוחחו בגילוי לב על האויבים המשותפים, הפחדים והתקוות.

בשנת 1971, בעיצומו של הקרב בירדן נגד אש"ף, חוסיין עושה את הבלתי-נתפס: הוא נכנס במסוקו הפרטי לשטח ישראלי. במהלך הטיסה, בעודו חולף מעל ירושלים כשהוא מלווה על ידי מטוסים ישראליים, מביט חוסיין מטה בדמעות ואומר למארחיו הישראלים: "לא האמנתי שאזכה לראות שוב את הר הבית".

באותו לילה, באחד מהמפגשים יוצאי הדופן ביותר בתולדות המזרח התיכון, חוסיין פוגש לראשונה את גולדה מאיר. הם יושבים עד אור הבוקר, מדברים בגילוי לב נדיר. בין השניים נרקמת ידידות אמיתית – מוזרה, כמעט בלתי אפשרית, אך עמוקה.

חוסיין נהג להעניק מתנות נדיבות ויקרות לגולדה ולמנהיגים ישראלים נוספים. הוא אפילו פתח קו טלקס סודי ישיר מירדן לירושלים כדי לשמור על קשר יום-יומי. ידידות שנולדה מתוך חשדנות, הפכה לקשר אישי יוצא דופן בין שני מנהיגים משני צדי החזית.

בשנת 1972, כשאחותה של גולדה נפטרה, הגיע לירושלים מברק תנחומים סודי מירדן – המלך חוסיין עצמו שלח מסר חם ומרגש בערוצים חשאיים , מחווה כמעט בלתי אפשרית באותם ימים של מלחמה גלויה. גם לאחר מבצע אנטבה ב-1976, המלך חוסיין היה בין המברכים הראשונים את ישראל על החילוץ המוצלח – למרות הזעם בעולם הערבי. הישראלים מצדם לא נשארו חייבים: הם סיפקו למלך מודיעין קריטי על אויביו, וסייעו לו במאבק באש"ף.

שיתוף הפעולה החשאי כלל לא רק נושאי ביטחון, אלא גם שיטות חקלאות וריסוס יתושים לאורך נהר הירדן – שיתוף פעולה כמעט הזוי בין שתי מדינות שנמצאות במלחמה גלויה. אחרי שגולדה נפטרה, הקשר בין חוסיין לישראל לא ניתק. עם עליית שמעון פרס לשלטון בשנות השמונים, הערוץ החשאי חודש ביתר שאת.

פגישות חשאיות בלונדון ובעקבה יצרו אפילו מסמך עקרונות היסטורי – שנדחה ברגע האחרון על ידי ראש הממשלה ,יצחק שמיר.

הידידות האסורה בין גולדה מאיר למלך חוסיין היא דוגמה יוצאת דופן למורכבות הדיפלומטיה במזרח התיכון: מנהיגים יריבים, שמדינותיהם נלחמו זו בזו בשדות הקרב, קיימו מערכת יחסים אישית וחמה הרחק מעיני הציבור. זאת הייתה דיפלומטיה של ציניות, של אמון, של אינטרסים, אבל גם של ידידות אמיתית.