גורמי ביטחון ישראלים, בהם המוסד, מעורבים בחקירת הפיגוע באוסטרליה | עמיחי שטיין

גורמי ביטחון ישראלים, בהם המוסד, מעורבים בחקירת פיגוע הירי במסיבת החנוכה באוסטרליה - כך דיווחנו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית. בשלב זה, החקירה הראשונית היא שכלל האפשרויות נבדקות. טרם ידוע אם מדובר בהתארגנות מקומית, או שאיראן וחיזבאללה הן שעומדות מאחורי המחבלים.

בחודשים האחרונים ישראל והמוסד העבירו התראות על תשתיות טרור במדינה, בהם גם תשתיות טרור איראניות. בשל הפיגוע, בחב"ד ובקהילות היהודיות רבות ברחבי העולם העלו את הכוננות. בנוסף, דווח מוקדם יותר הערב כי מספר ערים גדולות בארצות הברית מתגברות נוכחות משטרתית בסביבת בתי כנסת.

כאמור, מוקדם יותר הערב אירע פיגוע ירי רצחני בחגיגות חנוכה של הקהילה היהודית בסידני שבאוסטרליה. לפי דיווחים מהמדינה, לפחות 11 בני אדם נרצחו. משרד החוץ עידכן כי עד כה ידוע על נרצח אחד ופצוע ישראלי.

עדת ראייה סיפרה ל-i24NEWS מזירת הפיגוע כי "ירו עלינו כמו ברווזים". "אנחנו נסערים. הגעתי לשם 20 דקות אחרי, היו שם הרבה חברים שהילדים שלהם היו תקועים במבנה, והם רצו לחפש אותם. האירוע כבר לקראת הסוף. הבנתי שתפסו את שני הצלפים, זה היה כמו 7.10, היו צלפים שירו עלינו כמו ברווזים. ממה שאני יודעת, תמיד באירועים של היהודים יש אבטחה, אבל אני אף פעם לא רואה אותם עם נשק", סיפרה.