פרסום ראשון: בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני בשבוע שעבר נתניהו העביר מסר לשרים: לא ניסוג מלבנון גם במקרה של לחץ אמריקני. כך פורסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי הכתב בכנסת עמיאל ירחי.

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ישיבת הקבינט בשבוע שעבר עסקה בין היתר בנושא לבנון. במהלך הישיבה פנה השר אבי דיכטר לנתניהו ואמר לו כי אם ישראל תוותר על שטח בלבנון, בחמאס עלולים לפרש זאת בצורה לא נכונה.

השרה אורית סטרוק הצטרפה לדבריו ואמרה: "המציאות בלבנון היא הישג גדול, אבל 'ארבע אימהות' כבר על הרגליים, ומנצלים כל חייל שנהרג שם כדי להשתמש במושג 'הבוץ הלבנוני'". בתגובה לדבריה של סטרוק נתניהו תקף את הארגון: "יש עוד ארבע אימהות? אחרי כל הנזק שהן גרמו הן מעזות לדרוש שנצא מלבנון?".

לאחר מכן השר ישראל כ"ץ אמר כי גם השטח בין הקו הצהוב לליטאני הוא יעד: "לא נשאיר מנהרה שלא נפוצץ". בנושא הזה השר גדעון סער ניסה למתן את הקבינט ואמר: "צריכים למנוע התרחבות של הפערים ביננו לבין ארה"ב, היחסים הם הנכס הכי חשוב". הדברים של סער הגיעו בעקבות דיווחים על דרישה אמריקנית לנסיגה ישראלית כזו או אחרת משטחים נוספים בלבנון.

לדבריו של סער השיב נתניהו כי הוא מוכן לעשות הרבה דברים למען היחסים עם ארצות הברית, אך שגם לזה יש גבול: "מסכים, צריך לעשות הרבה בשביל זה, אבל לא הכל, לא לוותר על האינטרסים ולא לסגת".