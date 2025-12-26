חשש בישראל: ארה"ב תתקדם לשלב ב' גם בלי שחרור רן גואילי

בעוד שבפסגת נתניהו-טראמפ בפלורידה בשבוע הבא צפויים לעלות מגוון של נושאים - מסוריה ולבנון ועד איראן, כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (שישי) ב"קבינט שישי" כי הסוגיה שהכי מדאיגה את ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הפגישה היא נושא עזה והמעבר לשלב ב', כאשר נראה שהאמריקנים לא מבינים את הדחיפות בפירוז חמאס.

כוחות מרכזיים בתוך הממשל האמריקני, ובראשם השליח המיוחד סטיב וויטקוף, דוחפים להתקדם לשיקום הרצועה ולנסיגות נוספות מבלי שיש מושג כלשהו כיצד חמאס יפורק מנשקו. החשש שגם עלה בישיבת הקבינט אתמול הוא שהאמריקנים ובעיקר טראמפ - לא מבינים את הסכנה שבהשארת חמאס חמוש בעזה.

נתניהו צפוי לטעון בפני טראמפ שאי פירוק הארגון מנשקו תהיה "טעות היסטורית".

בנוסף, גורמים בכירים בישראל מסרו ל-i24NEWS ש"טראמפ רוצה להיות זכור כמציל החטופים - אבל עליו להישמר שלא להיות חקוק בזיכרון ההיסטורי כמי ששימר את חמאס בשלטון בעזה".

בהקשר הזה נזכיר גורם מערבי המעורב בשיחות על שלב ב' שאמר ל-i24NEWS על פירוק חמאס מנשק: "לא יודע אם זה יקרה אי פעם ואם כן מתי". בנוסף, על פי גורם אירופאי ששוחח עמנו השבוע, האמריקנים מביעים נכונות להתקדם לשלב ב' גם ללא השבת רן גואילי.