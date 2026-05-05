דיווח בלבנון: הנשיא עאון מסרב להיפגש עם נתניהו בוושינגטון

עיתון "אל-אח'באר" הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה, מדווח היום (שלישי) כי הנשיא הלבנוני ג'וזף עאון נתון תחת לחץ כבד מצד הממשל האמריקני לקיים פגישה רשמית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הדיווח, מבקרים אצל הנשיא מסרו כי עאון שוקל לבטל את ביקורו המתוכנן בוושינגטון כליל, זאת בשל התנגדותו העקרונית למפגש המשותף בבית הלבן. מקורות פוליטיים בלבנון ציינו כי המידע שהתקבל ממקורות אמריקניים מצביע על כך שהביקור אינו סביר בעת הנוכחית.

גורמים בכירים בלבנון טוענים כי לאחר סדרת תדרוכים פנימיים וחיצוניים בעשרת הימים האחרונים, הנשיא עאון הגיע למסקנה כי פגישה עם נתניהו לא תשרת את חזונו לניהול משא ומתן על הסכם בר קיימא. הנשיא הלבנוני חושש כי ארצות הברית אינה נוטה ללחוץ על ישראל להפסקת אש מקיפה כעת, אלא שואפת שסוגיות קריטיות כמו נסיגה והסדרים קבועים יטופלו רק לאחר קיום צילום משותף של המנהיגים, דבר לו הוא מסרב בתוקף.

ההתפתחויות האחרונות בביירות מעיבות על המאמצים הדיפלומטיים של ממשל טראמפ, שביקש להוביל להישג היסטורי באזור. המקורות הלבנוניים מדגישים כי עאון אינו משוכנע בנכונות האמריקנית להביא לסיום מוחלט של הלחימה ללא התניות נוספות, ולכן הוא רואה בפסגה מוקדמת מדי מהלך שעלול לפגוע בעמדתו הפוליטית מבית. ביטול הביקור עשוי להוביל למבוי סתום במגעים שהחלו לצבור תאוצה בשבועות האחרונים.

דיווחים אלו מגיעים על רקע הפרסום הראשון של כתבנו המדיני גיא עזריאל, לפיו ראש הממשלה נתניהו היה צפוי להגיע לוושינגטון באמצע מאי לפסגה היסטורית עם עאון. הנשיא דונלד טראמפ הביע בעבר אופטימיות רבה בנושא ואף הפתיע כשאמר לתקשורת כי מנהיגי המדינות ייפגשו בקרוב בבית הלבן לצורך חתימה על עסקה. המהלך התבסס על הכרזת הפסקת האש של טראמפ וההארכה הנוספת שעליה הודיע לאחר פגישתו עם שגרירי המדינות בליל חמישי האחרון.