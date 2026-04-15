ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום (רביעי) בפעם הראשונה עם ראש הממשלה הנבחר של הונגריה, פטר מדיאר. השניים שוחחו על היחסים בין שתי המדינות, ומדיאר אף אמר שבכוונתו להמשיך את היחסים הקרובים בין הונגריה וישראל.

כמו כן מדיאר הזמין את ראש הממשלה נתניהו להשתתף בטקס לציון 70 שנים ל"מרד ההונגרי" שיתקיים בבירת הונגריה בודפשט. משמעות ההזמנה היא כי מדיאר מתכוון להמשיך את מדיניותו של ויקטור אורבן, וצווי המעצר שהוצאו נגד נתניהו על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי לא ייאכפו במידה ונתניהו יבקר בהונגריה, זאת על אף הודעתו של מדיאר להצטרף מחדש לאמנת רומא לחברות בבית הדין.

נתניהו בירך על דבריו של מדיאר והשיב בחיוב, והזמין את ראש הממשלה הנבחר למפגש ממשלות בירושלים. כמו כן השניים סיכמו ששרי החוץ של המדינות ייפגשו בהקדם כדי לדון בהמשכיות היחסים ההדוקים בין ישראל והונגריה.

כזכור, מדיאר התייחס לאחר שנבחר ליחסים עם ישראל והבהיר כי אף שמדובר ב"מערכת יחסים מיוחדת", מדיניותו עשויה להיות מאוזנת יותר מזו של קודמו. לדבריו, הונגריה לא תתחייב מראש להמשיך ולחסום החלטות של האיחוד האירופי נגד ישראל, וכל סוגיה תיבחן לגופה בהתאם לאינטרסים ולשיקולי צדק.