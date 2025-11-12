הכתב לענייני דיפלומטיה של i24NEWS, עמיחי שטיין, דיווח הערב (רביעי) במהדורה המרכזית כי איחוד האמירויות מודאגת מהעובדה שגורמים קטארים וטורקים, שהיא רואה בהם כמי שיאפשרו את המשך קיומו של חמאס, תופסים מקום מרכזי בתוכנית לשיקום רצועת עזה.

"יש גורמים, שמשתייכים לזרם האחים המוסלמים שתופסים מקום מרכזי בתוכנית שיקום עזה", אמר ל-i24NEWS גורם הבקיא בעמדת איחוד האמירויות. החשש הזה גרם לאיחוד האמירויות להודיע באופן רשמי השבוע כי המדינה לא תיקח חלק בכוח הרב לאומי ISF שאמור להגיע לרצועת עזה. "איחוד האמירויות טרם רואה מסגרת ברורה לכוח הייצוב, ובנסיבות כאלה היא כנראה לא תשתתף בכוח כזה", אמר אנואר גרגאש, יועץ הנשיאות של האמירויות, במהלך פורום הדיון האסטרטגי באבו דאבי.

הכוח הבין־לאומי, שמוקם בתיאום עם ארצות הברית, צפוי לכלול חיילים ממצרים, קטאר וטורקיה. בממשל האמריקני מקווים שהכוח ייכנס לעזה "בקרוב מאוד", וכעת עובדים על הצעת החלטה של מועצת הביטחון בעניינו שתאפשר להתחיל את פריסת הכח ברצועת עזה.

איחוד האמירויות מעורבת בשנתיים האחרונות בשיח על "היום שאחרי ברצועת עזה". השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ביקר במדינה מספר פעמים, והרעיון של כח רב לאומי במודל שיוצב ברצועת עזה גובש בדין היתר בשיחות שביצעו בכירים ישראלים ואמריקנים עם בכירים באיחוד האמירויות.

באיחוד האמירויות עדיין מתכוונים לקחת חלק בתוכנית היום שאחרי ברצועת עזה, אבל יותר בכיוון ההומניטרי. "האמירויות יתמקדו בסיוע הומינטרי, שיקום וסיוע להקמת ממשל יעיל", אמר ל-i24NEWS גורם שהוסיף כי "ייתכן שגם הוא יסייע בצורה כזו או אחרת לכוח הרב לאומי ה-ISF מבחינה לוגיסטית כי המטרה באמירויות, למרות החשש מפני מעורבות גורמים תומכי חמאס, ליצור כן משהו אחר ברצועת עזה. שיתחיל שם משהו חדש".