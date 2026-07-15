נתניהו צפוי להמריא לארה"ב במוצ"ש ולהיפגש עם טראמפ ביום שני

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא לארצות הברית במוצאי שבת הקרוב - ולהיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביום שני שלאחר מכן.

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לאחר הפגישה עם טראמפ, נתניהו צפוי להגיע להלווית לינדזי גרהאם בקפיטול בשלישי - ומיד לאחר מכן לטוס חזרה לישראל.

כזכור, ביום שלישי שלמחרת הפגישה עם נתניהו, טראמפ צפוי להיפגש עם נשיא לבנון ג'וזף עאון בבית הלבן. בהודעת שגרירות לבנון נכתב כי ההזמנה משקפת את עומק השותפות, וכי השניים ידונו ביחסים הבילטרליים בין המדינות והמשך התמיכה האמריקנית בריבונות לבנון ויציבותה.