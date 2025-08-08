תקוות ומשברים גדולים: השנים ששינו את יחסי ישראל-ארה"ב

מומלצים -

זו הייתה תקופה של אופטימיות חסרת תקדים, של לחיצות ידיים היסטוריות ושל מנהיגים שניסו לשנות את מהלך ההיסטוריה במזרח התיכון. אבל התקוות הגדולות של שנות ה-90 התנפצו במהרה אל תוך משברים דרמטיים, עימותים דיפלומטיים טעונים והחלטות אמריקניות ששינו לתמיד את יחסי ישראל-ארצות הברית.

ספטמבר 1993. על מדשאת הבית הלבן עומדים הנשיא ביל קלינטון, ראש הממשלה יצחק רבין ויאסר ערפאת. העולם עוצר נשימה. ארצות הברית, בפעם הראשונה, עומדת מאחורי הסכם שלום דרמטי בין ישראל לפלסטינים. זאת אמורה להיות פריצת הדרך הגדולה ביותר במזרח התיכון. אבל לצד החגיגות בוושינגטון, בשטח נמשכה האלימות, ומאחורי הקלעים המתח החל לגאות. האופטימיות התחלפה במהרה במציאות קשה של טרור ואובדן אמון.

בשנת 2000 לקח קלינטון הימור אחרון: הוא זימן לפסגת קמפ-דייוויד את אהוד ברק ויאסר ערפאת, בניסיון לפתור את הסכסוך אחת ולתמיד. קלינטון הציע הצעה חסרת תקדים: מדינה פלסטינית, חלוקת ירושלים, והסכם שיסיים את הסכסוך ההיסטורי. ההימור נכשל ברגע האחרון. ערפאת דחה את ההצעה, ברק נותר מאוכזב, וקלינטון זעם. כישלון הפסגה הצית את אינתיפאדת אל-אקצא, גל טרור אדיר שטלטל את האזור, וטרק את הדלת על החלום האמריקני לשלום.

ובדיוק כשהיחסים נמצאים בשפל, ישראל נקלעת למשבר מפתיע עם ארה"ב דווקא בגלל סין. ישראל ניסתה למכור לבייג'ינג את מערכת הביון המתקדמת "פלקון". בוושינגטון פרצה סערה. האמריקנים ראו בכך איום אסטרטגי חמור, ואחרי איומים של הקונגרס בהפסקת סיוע החוץ, אהוד ברק נכנע והעסקה בוטלה במחיר כבד של מאות מיליוני דולרים. ישראל גילתה שוב שביחסים עם ארה"ב, לפעמים אפילו בעלת ברית קרובה צריכה לשלם ביוקר על טעויות דיפלומטיות.

בתחילת שנות האלפיים הגיעו לזירה שני מנהיגים חדשים – הנשיא ג'ורג' בוש וראש הממשלה אריאל שרון. באופן מפתיע, דווקא בין שני האנשים האלה, הרחוקים כל כך ברקע ובסגנון, נוצרה כימיה יוצאת דופן. בוש תמך בזכותה של ישראל להגן על עצמה מול הטרור, כינה את שרון "מנהיג חזק ואמיץ", וב-2003 יזמו יחד את "מפת הדרכים", התוכנית המדינית הדרמטית ביותר זה שנים.

ההתחייבות ההיסטורית של בוש לשרון

ההתקרבות בין המנהיגים הגיעה לשיא במכתב דרמטי מאלפיים וארבע: לראשונה, נשיא אמריקני מתחייב בכתב בפני ישראל להכיר בכך ש"גושי ההתיישבות המרכזיים בגדה יישארו בידי ישראל". זה היה הישג אדיר לשרון ולמדיניות הישראלית, ואות ברור שהיחסים עם אמריקה לא רק התחממו, אלא עלו מדרגה לשיתוף פעולה אסטרטגי חסר תקדים.

אך גם היחסים החמים ביותר נבחנים בשעת משבר. באלפיים ושש, כשפרצה מלחמת לבנון השנייה, העניק ממשל בוש לישראל גיבוי מוחלט: חימוש, הגנה דיפלומטית, ובעיקר שקט פוליטי. אבל כשהלחימה התארכה והפגיעה באזרחים גדלה, בתוך הבית הלבן החלו להתעורר ספקות. אומנם ארה"ב לא אמרה מילה בפומבי, אבל מסרים שקטים וברורים עברו לירושלים – "אנחנו איתכם תמיד, אבל לא בכל מחיר".

וכך הסתיימה התקופה הזאת ביחסים: עשור וחצי של תקוות גדולות לצד משברים גדולים עוד יותר. לחיצות הידיים ההיסטוריות שהבטיחו שלום הפכו לאכזבות, ומנהיגים שהתחילו ביחסים קרירים הפכו לשותפים מפתיעים. אבל דבר אחד היה ברור: גם כשארה"ב וישראל נתקלו בקשיים, הברית העמוקה ביניהן הוכיחה שהיא חזקה מספיק כדי להתמודד – גם עם החלומות שהתנפצו, וגם עם המציאות הסוערת שתמיד אורבת מעבר לפינה.