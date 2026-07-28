כמעט שיקום לפני פירוז: התוכנית החלופית של ארה"ב לרצועת עזה | ברוך ידיד

לאחר שניקולאי מלאדנוב, מנכ"ל מועצת השלום לעזה, נכשל במשימת פירוק החמאס מנשקו, האמריקנים עוברים כעת לתוכנית החלופית לשיקום רצועת עזה. בליבה של התוכנית נמצאים אזורי פיילוט לשיקום ברפיח, במקום תוכנית השיקום הרחבה, מעין ציר עוקף לנוסחת ''שיקום טרם פרוז'', נוסחה שישראל מתנגדת לה.

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כעת, כאשר האמריקנים מגבשים את התוכנית ואולי מתוך שיקולים שקשורים במהלכיה של ישראל מול ארצות הברית בזירה האיראנית, ישראל מאשרת את כניסת כוח הייצוב לרצועת עזה: הבסיס הצבאי כבר מוכן בדרום, כלי רכב כבר הגיעו, והחיילים המרוקנים אפילו ערכו סיור מקדים.

במסגרת התוכנית האמריקנית, ועדת הטכנוקרטים תחל לנהל את אזורי הפיילוט, כאשר הפרויקט הראשון יתקיים כנראה בתל אל-סולטאן שברפיח. זה יקרה לאחר שצה''ל יפנה את השטח וכוח בינלאומי יכנס לתוכו, מגובה גם על ידי כוח משטרה פלסטיני חדש שעבר הכשרה במצרים ובירדן, ויפעל תחת פיקודה של ועדת הטכנוקרטים - 15 פקידים עזתים בעלי מעמד דיפלומטי בעיני ארצות הברית.

בפיילוט הראשון יוקמו מגורים טרומיים לתושבים עזתים שעברו בדיקה, שתוודא שאינם פעילי חמאס, כאמור ברפיח, באזור שמחוץ לשליטת חמאס. מקורות פלסטינים אומרים לנו כי ''אחדים מחברי ועדת הטכנוקרטים מסרבים להשתתף בתוכנית הפיילוט משום שהיא איננה מקובלת על חמאס, שרואה בתוכנית הזו כמהלך שנתפר מעל לראשה וכתוכנית אמריקנית חד-צדדית''.

בינתיים, אומרים הגורמים הפלסטינים, חמאס מצפה לכניסתם של הטכנוקרטים, זו גם הסיבה העיקרית לפירוק הממשל האזרחי של חמאס לפני כשבועיים. על פי המקורות, חמאס מעכב תשלומים שוטפים ואף חלקי משכורות לפקידות שלה, כדי ליצור עומס עתידי על קופתם של הטכנוקרטים. חמאס, מתברר, עדיין מתעקש שהטכנוקרטים יעסיקו את 40 אלף הפקידים שלו, תוך תשלום משכורות או זכויות פנסיה.

מדינות ערב ואחרות התחייבו לתרום למועצת הטכנוקרטים סך של 17 מיליארד דולר, לאחר לחצים אמריקניים, אלא שעד כה הועבר סך של פחות ממיליארד דולר, כאשר חלק מהמדינות הערביות מתנות את התשלומים בנסיגה ישראלית משטחי הרצועה. לכן כעת, כאשר הטכנוקרטים סובלים מגירעון, מדווחים ערוצים ערביים על כוונת ארצות הברית להפשיר חלק מכספי המע''מ שישראל מקפיאה מכספי הרשות הפלסטינית, ולהעביר אותם לטובת הטכנוקרטים.

התוכנית החלופית מגיעה לאחר כשלון מועצת השלום להביא לפירוק חמאס מנשקו. חמאס עדיין נאחז בנכונותו ל''אחסן'' את הנשק הכבד בלבד, ומסרב לכל רעיון אחר. בינתיים, אומרים לנו גורמים פלסטינים, חמאס מחזק את אחיזתו האזרחית ברצועה, כאשר בשני בתי חולים בדרום הרצועה הוא מפעיל ''קריית ממשלה, מתקני חקירות ומתקני כליאה''.