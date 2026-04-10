"אובססיה אנטי-ישראלית": ספרד סולקה מהמפקדה בקריית גת

משרד החוץ הודיע היום (שישי) כי ספרד סולקה ממפקדת התיאום הבינלאומית בקריית גת, וזאת לאור "אובססיה אנטי-ישראלית של הממשלה במדריד".

ההחלטה הגיעה בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר תואמה עם ארצות הברית. ספרד לא היססה להתבטא בבוטות נגד ישראל גם במהלך המלחמה עם איראן, ועל כך התקבלה ההחלטה בירושלים לסלקה מהמפקדה הבינלאומית.

נזכיר שספרד גם הורידה את דרג היחסים לאחרונה כאשר סיימה את תפקידה של השגרירה בישראל ורק אתמול הודיעה שהיא פותחת מחדש את השגרירות שלה בטהרן "כדי לקדם שלום מול איראן".

שר החוץ סער: "ממשלת סנצ'ז בעלת הטייה אנטי-ישראלית כל-כך בוטה, עד שהיא איבדה כל יכולת לשמש כגורם מועיל ביישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ ובמרכז שפועל במסגרת התוכנית".