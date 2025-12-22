המתווכות לוויטקוף: "תקיפות צה"ל ברצועה מקשות על התקדמות"

בכירים קטארים, מצרים וטורקים בשיחה עם שליח טראמפ ויטקוף: "התקיפות הישראליות ברצועה מקשות על התקדמות", כך פרסם הערב (שני) כתבנו לענייני דיפלומטיה, עמיחי שטיין. המתווכות רוצות שישראל תצמצם את התקיפות האוויריות ברצועת עזה.

בתוך כך, לישראל הועברה רשימה של אישים פלסטינים לצורך הקמת ממשלת הטכנוקרים שתנהל את רצועת עזה. כרגע גורמים ישראלים בהם מוסד ושב"כ בוחנים את הרשימה. בישראל הבהירו: "לא גורמים שהם רש"פ או חמאס".

המתווכות מקוות כי ישראל תסיים לעבור על הרשימה ולאשר אותה, או לפחות את חלקיה, עד פגישת טראמפ-נתניהו.