שר החוץ גדעון סער יביא לאישור הממשלה בישיבה הקרובה הצעת החלטה להכרה רשמית של ממשלת ישראל ברצח העם הארמני, כך נמסר הערב (חמישי) בהודעה ממשרד החוץ.

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בהצעת ההחלטה נאמר: "על יסוד החובה המוסרית וההיסטורית, תכיר ישראל ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית. בהצעה נקבע עוד כי יש לגנות הכחשה, מזעור או עיוות האמת ההיסטורית של אירועים אלה. למרות התיעוד ההיסטורי הנרחב והחד-משמעי, רצח העם הארמני נותר עד היום מושא למסע הכחשה ומזעור ממוסד, ובכלל זה שכתוב מניפולטיבי של ספרי ההיסטוריה, בעיקר מצד טורקיה".

המהלך של סער מגיעה על רקע הביקור הצפוי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בטורקיה ופגישתו עם הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן. לקראת הביקור הצפוי, הממשל האמריקני החל לקדם מהלכים שעשויים לחזק את חיל האוויר הטורקי. במסגרת זו אישר הממשל האמריקני עסקה בשווי מאות מיליוני דולרים למכירת מנועים למטוס הקרב החמקן הטורקי "קאן" (KAAN), פרויקט הדגל של תעשיית הביטחון הטורקית.

בישראל חוששים כי המהלך של הממשל האמריקני ישיב את טורקיה למסלול לקבלת מטוסי F-35, לאחר במשך שנים פעלה ירושלים מול וושינגטון כדי למנוע את העסקה.