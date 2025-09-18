פרסום ראשון: ראש המוסד יצטרף לנסיעת נתניהו לארה"ב

מומלצים -

ראש המוסד דדי ברנע, יצטרף לנסיעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לארצות הברית, כך נודע הערב (חמישי) ל-i24NEWS. צירופו לנסיעה נחשב לחריג, ומעיד על חשיבות הדיונים הצפויים.

נתניהו יפתח את ביקורו בניו יורק, שם ינאם בפני העצרת הכללית של האו"ם, ברקע גל ההיכרות במדינה פלסטינית. לאחר מכן ימשיך לוושינגטון, שם ייפגש בבית הלבן עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

במרכז סדר היום: המאמצים האמריקניים לקדם הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה. ברנע צפוי למלא תפקיד משמעותי בדיונים ולהציג את דרישות ישראל להבטחת הביטחון לאורך הגבול הצפוני.

כל זאת, על רקע דבריו של נשיא סוריה אחמד א-שרע אתמול, שלפיהם חלה התקדמות משמעותית במגעים - וכי ייתכן שניתן יהיה לראות הסכם כבר בימים הקרובים.