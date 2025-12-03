פרסום ראשון: ישראל ולבנון שולחות דיפלומטים לשיחות הפסקת האש בנאקורה

לקראת פריצת דרך? בפגישה הדיפלומטית הבוקר (רביעי) בנאקורה בין ישראל ללבנון, יעמדו לראשונה בראש המשלחות יעמדו אזרחים ולא אנשי צבא. כך פרסם הכתב לענייני דיפלומטיה של i24NEWS, עמיחי שטיין.

ד"ר אורי רזניק, מהמל"ל יעמוד בראש המשלחת הישראלית לשיחות נאקורה כשהלבנונים ישלחו את השגריר לשעבר בארצות הברית, עורך דין סימון כרם לעמוד בראש המשלחת לפגישות הפסקת האש.

יצוין כי מדובר בהחלטה דרמטית במיוחד של הממשל בביירות - שמסמנת ככל הנראה מראית עין של נורמליזציה, זאת בזכות הלחץ האמריקני שמופעל על הלבנונים בתקופה האחרונה.

יצוין כי מקורות לבנוניים מסרו כי הדרך היחידה להימנע מהסלמה בגבול עם ישראל היא רק אם "צבא לבנון ימשיך בפעולותיו". עוד הוסיפו "כדי להימנע מהסלמה עם ישראל, יש לקבוע לוח זמנים לנסיגת נשק מצפון לנהר הליטני ובכל שטח לבנון. עוד דווח כי נשיאות לבנון תודיע על צירופה של דמות אזרחית לבנונית לישיבות ועדת ה"מנגנון".