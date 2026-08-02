נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר (ראשון) כי החליט לבטל את התקיפה שתוכננה באיראן, לאחר שהושגו "קווי המתאר" של עסקה אפשרית. הנשיא האמריקני עוד הבהיר כי "גם ישראל מצטרפת למחויבות הזאת".

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"ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד איראן בעוצמה צבאית, בכוח ובהיקף שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון פנו אלינו וביקשו שנימנע בשלב זה מתקיפה, לאחר שלדבריהן הושגה הסכמה על קווי המתאר של עסקה", כתב טראמפ.

"העסקה תכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את הסרת האיום הגרעיני האיראני. בעקבות הבקשה הזאת, ומתוך ראיית טובת העולם כולו, וכן למען הישרדותה של איראן מצליחה ומשגשגת, החלטתי לבטל את המתקפה - בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות להסכם".

"מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות הזאת", הדגיש הנשיא טראמפ, וחתם: "קדימה לעבודה, כולם - ותסיימו את זה".

בתקשורת האיראנית נטען כי "הטענות של נשיא ארה"ב, לפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי, וללחוץ עליהם באמצעות איומים". מוחמד מרנדי, ששימש כיועץ לצוות המו"מ האיראני בשיחות מול ארה"ב, אמר כי "כולם יודעים שזה פייק ניוז, טראמפ נסוג".

במהלך הלילה דיווחה רשת CBS כי הנשיא טראמפ שוחח עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן. "בן סלמאן הביע חשש בנוגע למתקפה רחבה באיראן וניסה להרגיע את המצב", נכתב בדיווח.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י שוחח עם שר החוץ הטורקי ומפקד צבא פקיסטן והדגיש כי הוא "מזהיר את ארה"ב מכל 'פעולה הרפתקנית'. צבא איראן ערוך להגיב באופן נחרץ על כל תוקפנות".