שר החוץ הצרפתי: מקווה שסנקציות נגד מתנחלים יאושרו בקרוב

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, הצהיר כי הוא מקווה שהאיחוד האירופי יאמץ כבר בימים הקרובים סנקציות נגד שמונה מתנחלים וחמישה ארגונים ביהודה ושומרון, שלטענתו אחראים להריגת פלסטינים ולהצתות. בארו ציין כי המהלך נחסם במשך שנה על ידי וטו הונגרי, אך העריך כי ניתן יהיה להסירו בזמן הקרוב עם כניסת פטר מדיאר לתפקיד ראש ממשלת הונגריה במקומו של תומך ישראל ויקטור אורבן. במקביל, בישראל בונים על שינוי פוליטי בסלובניה והקמת ממשלה ידידותית שתהווה תחליף לתמיכה ההונגרית ותסייע בבלימת יוזמות דומות בעתיד.

לדברי בארו, מטרת הסנקציות היא להוביל לשינוי במדיניות ממשלת ישראל, הן בהגברת הגישה לסיוע הומניטרי ברצועת עזה והן בעצירת "פעילות ההתנחלויות הבלתי חוקית" והאלימות מצד מתנחלים קיצוניים. "כבר שנה שאני דוגל בנקיטת סנקציות נגד ישויות או אנשים האחראים למעשים אלו", הבהיר השר, והדגיש כי פריז רואה בצעדים אלו כלי הכרחי לבלימת ההסלמה ולחץ ישיר על מקבלי ההחלטות בירושלים לשנות את נתיב הפעולה בשטח.

בתחילת הפסקת האש האחרונה מול לבנון, הגיעה המתיחות הדיפלומטית בין המדינות לשיא חדש. כפי שפורסם ב-i24NEWS, ישראל סירבה לאפשר לצרפת להשתתף בשיחות המשא ומתן הישירות מול לבנון בוושינגטון, בטענה כי פריז אינה מתווכת הוגנת. גורמים ישראליים הבהירו כי סירובה של צרפת לאפשר למטוסים אמריקניים הנושאים חימוש לישראל לעבור במרחב האווירי שלה, לצד יוזמותיה נגד ישראל בחזית האיראנית, הובילו להחלטה להדירה מהתהליך המדיני.