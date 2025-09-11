נתניהו תוקף את ר"מ ספרד: איום ג'נוסיידי על ישראל

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (חמישי) את ראש ממשלת ספרד ברקע אמירותיו כי לא יוכל לעצור את ישראל, משום שמדינתו "אינה מחזיקה בנשק גרעיני". "זהו איום 'ג'נוסיידי' בוטה על המדינה היהודית היחידה בעולם", אמר. עוד מדבריו של נתניהו: "כנראה שגם האינקוויזיציה הספרדית, גירוש יהודי ספרד ורצח העם השיטתי של יהודים בשואה אינם מספיקים עבור סנצ'ס".

כאמור, דבריו של ראש ממשלת ספרד, כי אין במדינתו נשק גרעיני "כדי לעצור את ישראל" עוררו זעם, והביאו לביקורות כלפיו ברשתות החברתיות. דברים אלו נאמרו במסגרת מסיבת עיתונאים בה הכריז על אמברגו נשק על ישראל - כדי "לעצור את רצח העם בעזה".

תקרית זו מצטרפת לשורת תקריות בין המדינות, בהם ההכרזה של שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלברס, כי מדינתו אוסרת על כניסתם לשטחה של השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר.

הכרזה זו היא חלק מתשעת הצעדים עליהם ראש ממשלת ספרד הכריז, ברקע המלחמה בעזה. סנצ'ס עדכן על כך: "שוחחתי עם מוחמד מוסטפא, ראש ממשלת פלסטין, מעגל האלימות בעז היום אינו מתקבל על הדעת. השלום תלוי בפתרון שתי המדינות".