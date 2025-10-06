פוטין שוחח עם נתניהו בטלפון: "דיברו על ענייני המזה"ת"

הקרמלין הודיע כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין קיים היום (שני) שיחת טלפון עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. על פי ההודעה, השניים שוחחו בהרחבה על ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון, ובכללן תוכניתו של נשיא ארצות הברית לנורמליזציה ברצועת עזה.

פוטין חזר על עמדתה "הבלתי מעורערת" של רוסיה בעד פתרון כולל לסוגיה הפלסטינית במסגרת המשפט הבין־לאומי. עוד נמסר כי המנהיגים דנו גם בנושאים אזוריים נוספים, בהם הצורך בקידום משא ומתן סביב תוכנית הגרעין האיראנית ובייצוב המצב בסוריה.

בסיום השיחה, נתניהו בירך את פוטין לרגל יום הולדתו, ומצדו בירך נשיא רוסיה את נתניהו ואת אזרחי ישראל לרגל חג הסוכות.