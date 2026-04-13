נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להעניק לנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי את "עיטור הנשיא" - העיטור האזרחי הגבוה ביותר בישראל, כהוקרה על תמיכתו הפומבית והעקבית במדינת ישראל מאז כניסתו לתפקיד בשנת 2023.

העיטור יוענק במסגרת ביקורו הצפוי של מיליי בישראל, בטקס שיתקיים בבית הנשיא, ופרטיו יימסרו בהמשך. ההחלטה התקבלה לאחר שהוועדה המייעצת לנשיא המדינה, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס יורם דנציגר, המליצה פה אחד על הענקת העיטור.

לפי הודעת בית הנשיא, מיליי הפגין תמיכה בלתי מסויגת בישראל בזירה הבינלאומית, עמד לצד משפחות החטופים וקידם צעדים מדיניים משמעותיים, בהם כוונתו להעביר את שגרירות ארגנטינה לירושלים. במהלך ביקורו הקרוב אף צפוי לשאת משואה ולחנוך את השגרירות בעיר.

הרצוג ציין כי מיליי בחר לערוך את ביקורו הממלכתי הראשון כנשיא דווקא בישראל, בעיצומה של המלחמה, והדגיש את "החברות האמיצה והשותפות" שהפגין כלפי ישראל ברגעים קשים. לדבריו, מדובר במנהיג שמוביל קו ברור ותומך בישראל "באש ובמים".

עיטור הנשיא מוענק לאישים שתרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל או לאנושות, והוא נחשב לעיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינה.