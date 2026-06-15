בישראל מודים בקיום משבר חריף מול ארה"ב: "נכנעו לדרישות טהרן" | גיא עזריאל

מבוכה גדולה בישראל ברקע ההסכם בין ארה"ב לאיראן: גורמים בישראל מודים בקיום משבר חריף מול ארה"ב - וסוברים כי הם "נכנעו לדרישות איראן", כך דיווח הערב (שני) כתבנו המדיני גיא עזריאל ב"מהדורה המרכזית".

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המבוכה נוגעת בעיקר לכל מה שנוגע להכללת לבנון בתוך ההסכם. גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS כי "הנושא הזה הוא גורם למתיחות גבוהה מאוד מול הממשל האמריקני, ברקע חוסר הסכמות בולטות בין שני המנהיגים". עוד אמר כי "לא סתם העניין נעלם מעיני הציבור".

במקביל, גורם מדיני עומד על כך שלא תהיה נסיגה מלבנון בזמן הנוכחי. עם זאת, יש לא מעט שאלות באשר לחופש הפעולה של צה"ל, כאשר עד לשעה זו עדיין לא רואים תקיפות בלבנון, במקביל לעצירת האש של חיזבאללה. הגורם עדיין שומר על אופטימיות שההסכם ייכשל ואמר ל-i24NEWS כי "כמו ההסכם של אובמה, זה לא סוף פסוק: האיראנים לא יעמדו בו ופעולות עתידיות לחיסול הגרעין ופגיעה בטילים שלהם - שאלה של זמן".

כזכור, אמש הודיעו בארה"ב ובאיראן על הגעה להסכם, כאשר בשתי המדינות מתכוננים לחתימה בשוויץ ביום שישי הקרוב, שתכלול הפסקת אש בכל החזיתות, גם בלבנון. בתוך כך, בישראל עדיין מוכנים להתפתחויות ביטחוניות - והממשלה אישרה במשאל טלפוני כי המצב המיוחד בעורף יוארך עד לסוף יוני.