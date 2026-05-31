העיתון "אל-מודון" הלבנוני מדווח הבוקר (ראשון) פרטים נוספים על סבב המשא ומתן האחרון שהתקיים בין ישראל ולבנון בוושינגטון בשבוע האחרון. בעיתון דווח כי "דרישות ישראל היו רחוקות מדרישות לבנון וכללו תנאים קשים מאוד".

המשלחת הישראלית טענה ראשית כי צבא לבנון לא פינה לחלוטין את חיזבאללה מהאזור שמדרום לנהר הליטאני, כפי שמעידים ההחזקה המתמשכת של נשק, טילים ולוחמים, והפעלת פעולות רבות מאזור זה. על פי העיתון, המשלחת הישראלית הציגה מפות של אתרים שבהם חיזבאללה מאחסן את נשקו הן בנהר הליטאני הדרומי והן בנהר הליטאני הצפוני, ודרשו מצבא לבנון להתחיל לפרקו. המשלחת גם הציגה תוכנית לפגוע בגשרים המחברים את נהרות הליטאני הצפוניים והדרומיים, אותם ראו כמעברים המשמשים את חיזבאללה להברחת נשק.

כמו כן דווח כי בישראל מתעקשים להקים ולתחזק את אזור החיץ לאורך הקו הצהוב, דבר המעיד על הרצון בתיאום ביטחוני וצבאי עם צבא לבנון בנוגע לשליטתו. הם גם הציעו לפרוס מצלמות המכוונות צפונה לנהר הליטאני, המצוידות בבינה מלאכותית, ומכשירים רגישים לניטור תנועה ונשק. הצד הישראלי התמקד גם בנושא רחפני הנפץ של חיזבאללה, והציע מנגנונים לשליטה באתרי הייצור והפיתוח שלהם.

בעיתון סיכמו כי למרות התנאים והדרישות השונות, ממשלת לבנון נותרה מחויבת להמשך המשא ומתן, שכן נסיגה מהם עלולה לעודד את ארצות הברית לאפשר לישראל להרחיב את תקיפותיה במדינה עוד יותר. לבנון ממתינה לתוצאות המשא ומתן המדיני המתוכנן ל-2 ו-3 ביוני לפני קביעת מועד חדש לשיחות צבאיות וביטחוניות.

אמש פרסמנו מפי גורם במשלחת הישראלית לפנטגון כי נרשם מבוי סתום במהלך השיחות הביטחוניות האחרונות בין ישראל ללבנון. הגורם אמר ל-i24NEWS כי הושגה אפס התקדמות בסבב השיחות שנערך אמש, וכי "נראה שהלבנונים לא מבינים את המציאות, ‏הם לא במצב לשפר עמדות על הגב שלנו".