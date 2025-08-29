מומלצים -

שר החוץ הטורקי הודיע היום (שישי) האקן פידאן כי מדינתו החליטה לנתק לחלוטין את הקשרים הכלכליים והמסחריים עם ישראל. כחלק מההחלטה, המרחב האווירי של טורקיה ייסגר בפני טיסות ישראליות.

"ישראל מבצעת טבח המוני נגד פלסטינים בעזה ותוכניותיה לכבוש את הרצועה נמשכות. היא רוצה לחסל את פתרון שתי המדינות עם תמיכה אמריקנית בלתי מוגבלת", הוסיף בהצהרתו, "אנחנו פועלים עם קטאר ומצרים בניסיון למצוא פתרון מהותי לסוגייה הפלסטינית, כאשר שרים קיצוניים מנסים להגביר את המתיחות באמצעות הסתערות על מסגד אל אקצא".

כאמור, המהלך הטורקי צפוי להשפיע על היבטים רבים בחיי היומיום שלנו, ויוביל בין היתר לעליית מחירי הטיסות ולהתייקרות הייבוא לישראל. משמעות סגירת השמיים הטורקיים בפני חברות ישראליות היא התארכות משך הטיסות ועליית המחירים. בין קווי הטיסות שיושפעו - הטיסות לאזור גאורגיה ואזרבייג'אן. עם זאת, חברות התעופה הישראליות טרם קיבלו הנחיות רשמיות בנושא.

תחום נוסף שיושפע הוא ענף הבנייה, שכן חלק משמעותי מחומרי הגלם לבנייה מיובא מטורקיה. מדובר בין היתר בכ-40 אחוז מהברזל בענף. חשוב לציין כי גם לאחר החרם הטורקי, חלק גדול מחומרי הבנייה המשיכו להגיע לישראל בדרכים עקיפות.

יחסי ישראל וטורקיה ספגו עליות ומורדות בשנים האחרונות, כאשר השגרירים הוחזרו למדינותיהם בסוף 2023. בנוסף, באפריל 2024 טורקיה הטילה הגבלות על ייצוא לישראל ב-54 קטגוריות שונות, המשמשות את תחומי הבנייה והתשתיות. הרקע למהלך היה סירוב ישראל לבקשת הטורקים להצניח סיוע הומניטרי בעזה. כחודש לאחר מכן פורסם כי ארדואן הורה על הפסקה של כל יחסי המסחר בין המדינות.