בניגוד לרושם שנוצר מהודעות הגורם המדיני הישראלי, במועצת השלום טוענים היום (שבת) כי ישראל הכירה את התכנית המלאה כבר לפני כשלושה חודשים. לדבריהם, היא אף זכתה לאישור הדרגים הביטחוניים, אך ייתכן שלא נלקחה ברצינות מספקת, מתוך הערכה שחמאס ממילא לא יסכים לחתום עליה.

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כאמור, הלחץ על חמאס התגבר בחודשים האחרונים, כאשר צה"ל הרחיב את האזור שנמצא בשליטתו והאיץ את קצב חיסול פעילי הארגון. במקביל, אושרה תכנית הפיילוט ליישוב עזתים במגורים זמניים - מהלך שלטענת מועצת השלום היווה מנוף לחץ נוסף.

לצד זאת, לדבריהם, גבר גם הלחץ הכלכלי על ארגון הטרור, זאת בעקבות חסימת מקורות המימון שלהם. במועצה טוענים, כי חמאס הרגיש את הלחץ מכל הכיוונים, ובסופו של דבר הסכים למתווה.

לטענת גורם בכיר במועצת השלום בשיחה עם i24NEWS, כי משמעות התכנית היא "השמדת חמאס באמצעים לא אלימים". לדבריו, מדובר בתקדים עולמי - ארגון ג'יהאדיסטי החותם על הסכם לפירוק מנשקו.

הגורם הוסיף כי "בהנהלת מועצת השלום שרר קונצנזוס מלא, כולל מצד המנכ"ל ניקולאי מלאדנוב, טוני בלייר וג'ארד קושנר, שלא לסטות ולו במילימטר מהדרישה לפירוק חמאס מנשקו. כל זאת לאחר שורת הסירובים של חמאס בחודשים האחרונים".

לדבריו, עד הרגע האחרון - הם לא האמינו שהדבר באמת ייסגר. "האישור הסופי התקבל ביום שני, ובמועצה ניצלו את הזמן להכנת הודעות לתקשורת ותדרוכים", ציין.

כשנשאל הבכיר על ההחלטה לאפשר את אחסון הנשק בתוך הרצועה, במקום להוציאו לחלוטין מעזה כפי שדרשה ישראל, השיב הבכיר ל-i24NEWS כי "כל הנשק אמור להיות מפורק ולהיות מותך לברזל", וטען: "אנחנו לא פראיירים".

בהמשך אמר: "ההסכמה להשאיר את הנשק ברצועה נועדה למנוע השפלה של חמאס, שסירב להעביר אותו לידי ישראל. עם זאת, עדיין לא הוחלט סופית היכן יאוחסן הנשק - האם בידי הוועדה הטכנוקרטית, באזור שבשליטת צה"ל או בשטח שיועבר לשליטה פלסטינית.

"יש יתרון בלעשות את זה בהסכמה", הוסיף, "המשמעות של מבצע צבאי לפירוק חמאס - ולא ניתן לשלול תרחיש בו הדבר אכן יקרה, אם חמאס לא יעמוד בהתחייבויותיו - היא לחימה קשה, שעלולה לגבות את חייהם של מאות חיילים ישראלים". לדבריו, גם ישראל מבינה כי שליטה ממושכת ברצועה תחת ממשל צבאי היא משימה מורכבת.

הבכיר המשיך וטען כי "מחסני הנשק של חמאס יהיו בשליטת הוועדה הטכנוקרטית ובחסות הכוח הרב-לאומי, ובסופו של דבר - הנשקים יותכו ויהפכו לברזל, כך שאין באמת מה לאחסן".

"פעילי חמאס שימסרו את נשקם לוועדה יקבלו תמורה כספית ואף יזכו לחנינה", הוסיף. להערכתו, עם השלמת התכנית יהיה ברצועת עזה פחות נשק מאשר במגזר הערבי בישראל או ביהודה ושומרון.

"אנחנו לא משחקים"

במועצת השלום מתקשים להסביר את הסעיף המאפשר החזקת נשק אישי ברישיון, במקביל לשאיפה לפרז את הרצועה לחלוטין. לדבריהם, מדובר לכל היותר באקדחים ולא ברובי סער, ופעילי חמאס לא יהיו זכאים לרישיונות. הם ציינו כי בסיום התהליך, לאחר השלמת פירוק הארגון, במועצה היו רוצים להגיע למצב בו כל הרצועה תהיה נקייה מנשק, "כולל המשטרה, שתעבור להשתמש בטייזרים".

"אנחנו לא עובדים על עצמנו ולא משחקים", הדגיש הבכיר, "אם לא יהיה וידוא שחמאס עומד במסירת הנשק - לא תהיה נסיגות". לדבריו, כבר בשלב הראשון ישראל תהיה במצב טוב יותר, ללא מנהרות וללא מחרטות לייצור אמצעי לחימה, ואם התהליך לא יושלם, ישראל לא תיסוג. עוד קובע המתווה כי אם יימצא נשק בלתי חוקי שלא נמסר לוועדה, תבוטל גם החסינות שניתנה לבעליו.

לשאלה כיצד ניתן להעריך מראש כמה נשק אמור להימסר לוועדה, השיבו במועצה כי ברשותם מודיעין המתקבל הן מצה"ל והן משירות הביטחון הכללי. לדבריהם, יבוצעו הצלבות מידע, ואף אחד לא סומך על חמאס בעיניים עצומות.

באשר לחופש הפעולה של ישראל לאחר כניסת ההסכם לתוקף, מבהירים במועצה כי כל עוד נשמרת הפסקת האש, צה"ל לא יוכל לפעול צבאית. במקרה של הפרה נקודתית מצד פעיל בודד, הטיפול צפוי לעבור למשטרה הפלסטינית.

לעומת זאת, הבכיר מציין בשיחה עם i24NEWS כי במקרה של הפרה משמעותית יותר: "צה"ל הוא תמיד הריבון ויכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל ישראל לא תרצה להצטייר כמי שמפרה את ההסכם. אף אחד לא כופה עליה פיזית - אלא מדינית".

כאמור, נקודה רגישה במיוחד מבחינת ישראל היא מעורבותן המתמשכת של קטאר וטורקיה בגיבוש ההסכם ובפיקוח על יישומו. לדברי הבכיר, זהו המחיר שנדרש כדי להשיג קונצנזוס פאן-ערבי ופאן-מוסלמי לתכנית. עם זאת, הוא מדגיש כי לשתי המדינות אין רוב במנגנון הפיקוח: "הן רק שתיים מתוך שבע. אין דבר מושלם".

סוגיה רגישה נוספת היא האזכור של נתיב למדינה פלסטינית כחלק מהתכנית. לטענת הבכיר, מדובר באותו סעיף שכבר הופיע בתכנית 20 הנקודות שעליה ישראל חתומה. לדבריו, מדובר בשאיפה ארוכת טווח בלבד, והפלסטינים יידרשו להוכיח את עצמם לאורך תהליך שיימשך שנים רבות.

בהמשך דבריו טען כי "אם ישראל מעוניינת להתקדם לנורמליזציה עם סעודיה, עצם הכללת הסעיף עשויה לתת מענה לדרישה הסעודית".

בסיום, התייחס להודעות הגורמים המדיניים שתקפו את התוכנית. "הן כנראה קצת פוליטיות. ישראל יודעת הכל, וזה כבר יוצא לדרך". לדבריו, ההסכם כבר עבר את כל המשוכות, וההתבטאויות הפומביות - כולל, לטענתו, הסתייגויות שהשמיע גדי איזנקוט - הושפעו גם משיקולים נוספים שאינם קשורים לתוכן ההסכם עצמו.