לשכת ראש הממשלה הודיעה הבוקר (רביעי) כי בנימין נתניהו נענה להזמנת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - ויצטרף כחבר ב"מועצת השלום העליונה" לרצועת עזה, שתורכב ממנהיגי מדינות העולם. נתניהו מקבל את ההחלטה כ-24 שעות לפני ההכרזה של טראמפ על מועצת השלום בדאבוס.

טרם המענה החיובי, בישראל התלבטו מאוד האם לקבל את ההצעה. מצד אחד - קבלת ההצעה תמנע מצב בו ישראל מביכה את טראמפ ומאבדת את השפעתה בגוף החדש. מצד שני - משמעות ההודעה, הלכה למעשה, היא קבלת נוכחותן של מדינות - בהן טורקיה וקטאר - תוך שישראל מהווה קול שווה בסוגיות הקשורות לעתיד עזה וביטחון המדינה.

ההזמנה התקבלה מספר ימים לאחר לאחר הגינוי החריף וחסר התקדים נגד טראמפ והרכב הוועדה. בהודעה, שפורסמה במוצאי השבת, נכתב: "ההכרזה על הרכב הוועד המנהל של עזה, שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב". בתחילת השבוע פורסם ב-i24NEWS כי ההודעה תואמה עם הממשל האמריקני.

אמש דווח ברשת CBS כי יותר מעשר מדינות חתמו באופן רשמי על הצטרפותן למועצה - וצרפת סירבה להזמנה. עם זאת, רק חמש הודיעו בפומבי על קבלת ההזמנה: איחוד האמירויות, בלארוס, מרוקו, הונגריה וקנדה. גורם אמריקני אמר לערוץ כי "טראמפ רוצה לערוך את טקס החתימה ביום חמישי הקרוב, במהלך הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס". עוד נטען כי הוא שוקל את הרחבת מנדט הגוף מעבר לעזה - ואף להיות יריבה לאו"ם.