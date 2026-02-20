המדינה המוסלמית הגדולה בעולם מתקרבת לירושלים: אחרי נאום "שלום" היסטורי באו"ם וניסיונות גישור שנקטעו ב-7 באוקטובר, הנשיא האינדונזי מציע כעת צעד דרמטי: 8,000 חיילים לכוח שמירת השלום בעזה.

הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין בפרויקט מיוחד עם פרטים חדשים על הנסיונות לכונן יחסים בין ישראל לאינדונזיה, והאם אחרי קשרים חשאיים ושקטים שנמשכים כבר כמה עשורים - שליחת חיילים אינדונזים לרצועה תאפשר נורמליזציה מלאה בין המדינות?

אלפי ישראלים כבר פוקדים מדי שנה את חופי באלי הקסומים, נעזרים בדרכונים זרים או בוויזות עסקים מיוחדות. אבל הכול מתנהל מתחת לרדאר. המדינה המוסלמית הגדולה בעולם (עם למעלה מ-280 מיליון תושבים) מעולם לא קיימה יחסים רשמיים עם ישראל - עד שנשיא אינדונזיה, פרבואו סוביאנטו, החליט להטיל פצצה. בעצרת האו"ם האחרונה הוא הכריז כי לצד הדרישה למדינה פלסטינית, "עלינו להבטיח את ביטחונה של ישראל", וחתם במילה העברית: "שלום".

ההצהרה הזו אינה מנותקת מהמציאות. מאחורי הקלעים מתקיימים עשרות שנים של קשרים חשאיים בין המדינות. דן שפירו, לשעבר בכיר בממשל ביידן, חושף כי שבועות ספורים לפני ה-7 באוקטובר, נרקם מהלך דו-שלבי לנורמליזציה שהיה אמור להתחיל בפתיחת מסחר ותיירות. אלא שאז הגיע הטבח, המלחמה בעזה, וגלי המחאה באינדונזיה גנזו את התוכניות.

למרות ש-75% מאזרחיו מתנגדים כיום לכינון יחסים עם ישראל, הנשיא פרבואו - המוגדר כאיש פרגמטי ואמביציוזי, לא מוותר. המהלך לשליחת אלפי חיילים אינדונזים לעזה, שיוצג מבית כתרומה ל"הקמת מדינה פלסטינית", נועד למעשה להכשיר את הקרקע פוליטית לנורמליזציה עתידית מול ישראל.

מעבר לאינטרסים במזרח התיכון, הפקטור האמריקני משחק תפקיד מכריע. פרבואו מבין שהנשיא דונלד טראמפ מחפש להרחיב את הסכמי אברהם, ואינדונזי, הכלכלה ה-17 בגודלה בעולם, לא רוצה למצוא את עצמה בצד הרע של הבית הלבן.

שיתופי פעולה טכנולוגיים, תיירות גלויה ועסקאות ענק נמצאים מעבר לפינה. כשממשלת אינדונזיה רוצה, ארה"ב דוחפת וישראל ממתינה בזרועות פתוחות - נראה שהשאלה לגבי נורמליזציה עם ענקית האסלאם היא כבר מזמן לא "האם", אלא רק "מתי".